ЦБ запустил просветительский портал «Финансовая культура»

С 31 августа начал работу информационно-просветительский ресурс Банка России – «Финансовая культура». Цель проекта – формирование финансовой культуры граждан, сообщает сайт регулятора. Портал ориентируется на самую широкую аудиторию – людей с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями.

ЦБ обещает в простой форме, «с некоторыми допущениями и упрощениями», разбирать жизненные ситуации – «от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии» или ситуации выбора той или иной финансовой услуги. Этими рекомендациями регулятор советует пользоваться, «чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации».

ЦБ обещает ежедневно выкладывать на сайт новые тексты и видео. Материалы сгруппированы в разделы, в каждом разделе есть тесты, по которым можно проверить свои знания.

Также на портале будут публиковать «новости, имеющие практическое значение, – об изменениях законодательства, появлении новых продуктов и услуг, а также краткие советы на актуальные темы»: «Например, к 1 сентября подготовлен материал о том, как собрать ребенка в школу и не разориться».

Среди сервисов сайта уже есть калькуляторы – кредитный и депозитный, предусмотрена страница для проверки легитимности финансовых организаций по данным ЦБ.

Еще на сайте будет специальный раздел для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения.

В 2018 г. ЦБ обещает выложить на портале вики-каталог мошеннических схем на финансовом рынке, в который пользователи смогут добавлять собственные поучительные истории.