Рекомендации по акциям: JPMorgan прогнозирует противоположную динамику бумаг «Эталона» и ЛСР

JPMorgan провел переоценку компаний сектора строительства и недвижимости:

- повысил рекомендацию по GDR Etalon Group с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $3,5 до $4,7;

- понизил прогнозную стоимость GDR LSR Group с $3,6 до $3,3, рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по акциям «Газпрома» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $2 до $2,3.

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по GDR Global Ports с «покупать» до «держать», сохранив прогнозную стоимость $4,5.

«ВТБ капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $11 до $10,5, сохранив рекомендацию «держать».

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $9,7 до $10,9, рекомендация «покупать» не изменилась.