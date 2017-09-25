Владельцы бондов «Открытие холдинга» рассмотрят вопрос о реструктуризации 10 октября

Владельцы облигаций АО «Открытие холдинг» 5-й, 6-й серии, а также серий БО-06 и БО-02 на собраниях 10 октября рассмотрят вопрос о реструктуризации. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Держателям бумаг предложат внести изменения в решение о выпуске бумаг, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, а также согласиться на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, суть которой не раскрывается.

Им также предложат отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения у них такого права. Из изменений в выпуски облигаций эмитент раскрыл только увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.