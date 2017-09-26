Акционеры «ФК Открытие» утвердят увеличение уставного капитала 30 октября

На внеочередном собрании акционеры санируемого банка ФК «Открытие» рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы заседания наблюдательного совета банка. Собрание пройдет в заочной форме. Кто примет в нем участие, не уточняется, объем допэмиссии не указан. Реестр для участия в голосовании закрывается 6 октября.

Также акционерам предстоит проголосовать по вопросу использования нераспределенной прибыли «Открытия».

Набсовет банка принял решение использовать резервный фонд в размере 10,6 млрд руб. и эмиссионный доход в размере 58,6 млрд руб. для покрытия убытков «Открытия». Эти цифры означают, что убыток «Открытия» в сентябре вырос, так как по итогам января – августа он составлял 24,8 млрд руб., отмечает агентство.

Центробанк может потратить на докапитализацию группы «Открытие» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев Reuters, средства будут предоставляться по графику по мере необходимости. Банк в конце августа перешел под контроль Фонда консолидации банковского сектора.