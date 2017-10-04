Касперский верит в готовность мира работать с криптовалютой только через 300 лет

Криптовалюты будут хорошо и «просто восхитительно» работать в едином мире, который будет жить в условиях полной свободы, но пока мир к этому не готов и будет готов только лет через триста, считает руководитель компании-разработчика антивирусных программ Евгений Касперский. Его интервью «РИА Новости» пересказывает «Прайм».

«В нашей ситуации, когда мир разделен на государства и блоки государств, которые иногда враждуют друг с другом, криптовалюты будут работать все-таки хуже. Как только они станут мешать какому-нибудь государству, они будут запрещены, с ними будут бороться. Лет через триста это будет совершенно потрясающая вещь», - считает руководитель «Лаборатории Касперского».

Некоторые страны уже разрешили использование криптовалют - цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткойн, отмечает «Прйам». Банк России изучает вопрос, но пока считает допуск криптовалют к торгам преждевременным. ЦБ пока выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды».