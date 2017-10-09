ФРБ Нью-Йорка отправил в Пуэрто-Рико самолет с деньгами

Председатетель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли отправил в Пуэрто-Рико самолет с деньгами, чтобы предотвратить дефицит наличных на острове после урагана «Мария», передает Bloomberg, ссылаясь на исполнительного председателя совета директоров Popular Inc. Ричарда Кэрриона, обратившегося за помощью.

Какая именно сумма была отправлена - не уточняется. Ураган «Мария» обрушился на остров 20 сентября и оставил без света всех жителей, фактически вернув Пуэрто-Рико к расчетам только за наличные.

Кэррион и гендиректор компании Игнасио Альварес в пятницу рассуждали о возможном хаосе после урагана. «Мы думали, что наличные будут проблемой, - отметил Кэррион, чей Banco Popular является крупнейшим в Пуэрто-Рико по объему депозитов. - Масштаб этого - то, чего мы не ожидали». Представитель ФРБ Нью-Йорка Сюзанна Элио отказалась комментрировать отправку денег.

По словам топ-менеджеров Popular Inc., корпоративные клиенты начали присылать срочные запросы о предоставлении наличных денег для выплаты зарплат, а банкам не хватало бронированных автомобилей для удовлетворения спроса на наличные в банкоматах. Когда подключили генераторы и часть банкоматов заработала, очереди к ним выстроились на несколько часов.

ФРБ начал работать с вопросом доставки денег на остров уже через день после урагана, говорит источник Bloomberg, знакомый с делом.

В Пуэрто-Рико 90% населения по-прежнему остаются без электричества, у половины жителей острова нет питьевой воды, школы закрыты. При урагане «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 39 человек. По словам губернатора Рикардо Росселло, ураган нанес ущерб в размере $90 млрд.