Ураган «Мария» полностью обесточил Пуэрто-Рико

Ураган «Мария» оставил неинкорпорированную территорию США Пуэрто-Рико полностью без электричества. Как заявил в интервью CNN губернатор острова Рикардо Роселло, на полное восстановление системы энергоснабжения уйдут месяцы. На острове проживают 3,4 млн человек. С 18.00 четверга в Пуэрто-Рико введен комендантский час до 6 утра, на всей территории острова объявлена угроза наводнения. По данным Национального центра по ураганам США, дождем затопило значительную часть острова.

Когда «Мария» обрушилась на остров, метеорологи оценили ее силу по уровню 4 шкалы Сэффира - Симпсона, скорость ветра в центре стихии достигала 250 км/ч, сообщает Reuters. По оценке синоптиков, в истории Пуэрто-Рико это самый сильный шторм за почти 90 лет. «Мария» срывала крыши с домов, балконы и кондиционеры, валила столбы и деревья, рвала линии электропередачи и превратила дороги в бурные реки, несущие обломки и мусор. Губернатору Роселло пока известно об одном погибшем - мужчину убило обломком, который принесло ветром. «Когда мы сможем выйти и осмотреться, мы увидим, что наш остров разрушен», - сказал на брифинге координатор по чрезвычайным мерам Абнер Гомес Корте.

После Пуэрто-Рико ураган «Мария» направился к Доминиканской Республике.