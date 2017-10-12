Володин выступил против запретительных мер для регулирования криптовалют

Нельзя руководствоваться исключительно запретительными мерами при разработке стандартов регулирования выпуска и оборота криптовалют, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как передает «Прайм», он сказал это телеканалу «Россия 24». 11 октября стало известно, что на совещании у президента Владимира Путина было решено, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют в России. Как сказал министр финансов Антон Силуанов, будут подготовлены и приняты законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют.

«Мы смотрим мировой опыт, он разный, - сказал Володин. - Здесь важно, с одной стороны, сделать все, чтобы защитить граждан, чтобы не было мошеннических схем. Защитить национальную валюту. С другой стороны - посмотреть, что дает эта виртуальная валюта. И, понимая все это, выходить на правильные решения. Торопиться здесь было бы неправильно. Здесь можно ошибиться, а эта ошибка будет очень дорого стоить. Но чисто запретительными мерами нельзя руководствоваться. Здесь должно быть взвешенное эффективное решение».