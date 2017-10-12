Медведев обещал запретить снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Как передает ТАСС, он сказал, что такая практика «не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире». По словам премьера, «движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным» и соответствовать российским законам и международным конвенциям по борьбе с отмыванием. Поэтому будет запрещено снимать наличные с анонимных карт или кошельков.

11 октября стало известно, что правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт: они не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.

Поправки, по словам Медведева, призваны навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа. Неперсонифицированные инструменты «часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают», объяснил премьер. Он добавил, что в этой ситуации «проследить конечного получателя невозможно практически».