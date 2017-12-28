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ЦБ выпустил памятные монеты с Винни-Пухом

Центробанк выпускает в обращение 11 памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

В частности, в обращении появятся несколько серий: «Легенды и сказки народов России» (два вида номиналом в 3 руб.), «Алмазный фонд России» (четыре в 3 руб. и 25 руб.), «Российская (советская) мультипликация» (четыре в 3 руб. и 25 руб.) и посвященная Следственному комитету России (одна в 1 руб.). Некоторые монеты будут обычными, а некоторые - выполнены в цвете.

На монетах «Легенды и сказки народов России» изображены герои сказок – Жар-птица и Царевна-лягушка. На серии «Российская (советская) мультипликация» – герои мультфильмов «Три богатыря» и «Винни-Пух».

Тираж монет зависит от серии и составляет от 3000 до 450 000 шт. Монетами можно будет расплачиваться без любых ограничений, уточняет ЦБ.