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ВТБ не будет выкупать свои акции у структур «ФК Открытие»

ВТБ не планирует выкупать собственные акции у структур санируемого банка «ФК Открытие». Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе, передает «Интерфакс».

Сейчас у банка нет источника пополнения капитала из-за санкций, рассчитывать можно только на свою прибыль, отметил Костин. Он добавил, что акционер у банка «не самый плохой».

Ранее стало известно, что находящийся под контролем Центробанка банк «ФК Открытие» оказался владельцем второго по величине пакета голосов ВТБ после Росимущества. Две управляющие компании банка – «Менеджмент-консалтинг» и УК «Навигатор» – приобрели 5,7% акций госбанка, таким образом доля «ФК Открытие» в капитале ВТБ выросла до 14,78%. Группа «Открытие» не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию, сообщал ранее представитель «ФК Открытие» в ответ на вопросы «Ведомостей».