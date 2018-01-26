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Промсвязьбанк подал иск к акционеру банка «Возрождение»

Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к кипрской компании «Минга менеджмент лимитед» (ей принадлежит 2,75% банка «Возрождение»), следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 25 января, но пока не принят к производству.

Банк пытается признать недействительными сделки, прошедшие накануне его санации – 14 декабря, следует из комментария представителя Промсвязьбанка: тогда «Минга менеджмент лимитед» продала банку облигации аффилированных с ним компаний. «Временная администрация, действующая от лица и в интересах банка, просит признать недействительными сделки и применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере более чем 7 млрд руб.», – уточнил он.

Ранее Промсвязьбанк подал иск к Promsvyaz Capital B.V. (структура бывших собственников банка братьев Ананьевых), Fintailor investments и Peters International и еще один – только к Fintailor investments. Суть исковых требований раскрыли в пресс-службе Промсвязьбанка: Promsvyaz Capital B.V., Fintailor investments и Peters International 14 декабря продали банку его же акции на сумму 8,2 млрд руб. В тот же день Fintailor investments продала банку облигации на сумму более 7 млрд руб. Санируемый банк пытается оспорить эти сделки.

Первый зампред ЦБ Василий Поздышев 15 декабря сообщил, что регулятор видел сделки, которые прошли на Московской бирже: неназванные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка и приобрели его облигации. Позднее стало известно, что из капитала банка вышли НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие» и НПФ «Будущее». К этим трем фондам, их управляющим компаниям и Promsvyaz Capital B.V. банк подал иск в понедельник, 22 января.