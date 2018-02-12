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Директор МВФ назвала неизбежным международное регулирование криптовалюты

Все криптовалюты в будущем обязательно подпадут под международное регулирование, заявила в интервью CNN Money директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Это неизбежно, – сказала Лагард. – Это, безусловно, область, в которой мы нуждаемся в международном регулировании и надзоре».

Она отметила, что в операциях с криптовалютами присутствует много «темных» моментов, потому МВФ стремится предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма.

Лагард полагает, что регулирующим органам в первую очередь необходимо сосредоточиться на отдельных операциях с криптовалютой и лицах, которые их проводят, а также на наличии у них необходимой лицензии.

В России согласно подготовленному Минфином законопроекту криптовалюты планируется признать цифровым активом. В законодательстве пропишут определение криптовалют, токенов и майнинга. Действующие поправки предполагают разрешить торговлю криптовалютой только через специальных операторов. Однако ЦБ выступает против торговли криптовалютой на территории России.