Сенатор Керимов договорился с Ананьевыми о покупке акций банка «Возрождение»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов договорился с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми о покупке принадлежащего им пакета акций банка «Возрождение», сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке. Условия покупки неизвестны.
Договоренность была достигнута в январе, когда Керимов на несколько дней приезжал в Россию из Франции, сказал один из собеседников агентства. Во Франции Керимов обвиняется в неуплате налогов. Пока идет следствие, он не имеет права покидать территорию страны, однако в январе французский суд разрешил сенатору на несколько дней уехать в Россию, чтобы навестить больного родственника.
В начале февраля представители инвестфонда Bonum Capital, который может быть связан с Керимовым, вошли в список кандидатов в совет директоров «Возрождения». Они подтвердили «Ведомостям», что ведут переговоры о покупке банка, но не уточнили, представляет ли в данном случае фонд интересы Керимова.
Братья Ананьевы должны сократить долю в «Возрождении» с 52,72 до 10% до 18 марта – такое предписание им выдал ЦБ после объявления о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка. Двое знакомых Ананьевых рассказывали «Ведомостям», что определиться с покупателями братья намерены к середине февраля.