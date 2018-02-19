«Ростелеком» назвал тестирующие Единую биометрическую систему банки
Российские банки начали тестировать Единую биометрическую систему. Об этом рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. В понедельник, 19 февраля, он представил рабочую версию этого проекта.
В частности, в тестировании принимают участие Райффайзенбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», Совкомбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, «АК барс», СКБ-банк и «Хоум кредит».
Единая биометрическая система должна заработать уже 1 июля, уточнил Айвазов. Она позволит получать финансовые и другие услуги онлайн. Например, в будущем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по sms и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.