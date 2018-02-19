«Ростелеком» назвал тестирующие Единую биометрическую систему банки

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Кремль прокомментировал новости о возможном уходе Дерипаски с поста президента UC Rusal

Возможный уход Олега Дерипаски с должности президента в En+ Group и UC Rusal не следует связывать с «кремлевским докладом» США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос к Кремлю. Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о возможном уходе Дерипаски, а также о том, ожидают ли в Кремле аналогичных шагов от других крупных бизнесменов.

О том, что Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компаний. По данным издания, в советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.

Два источника издания указывали, что Дерипаска намерен отойти от поста президента в UC Rusal на фоне произошедших в 2017 г. изменений акционерной структуры компании. Источники в инвесткомпаниях предположили, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывали уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом».

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных собеседников написала, что после ухода с постов президента в En+ и UC Rusal Дерипаска сосредоточится на управлении автомобильной группой ГАЗ. Как пишет газета, в En+ Дерипаску заменит нынешний гендиректор Максим Соков, в UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. О кадровых перестановках планируется объявить на этой неделе, сказали собеседники FT. Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение санкций против фигурантов составленного властями США списка приближенных к Кремлю лиц, фигурантом которого в числе прочих российских чиновников и бизнесменов является Дерипаска.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»