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«Коммерсантъ» узнал о возможном снятии Ананьевыми 4,5 млрд рублей в «Возрождении»

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после введения временной администрации в Промсвязьбанке сняли 4,5 млрд руб. со своих счетов в подконтрольном им банке «Возрождение», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех независимых собеседников, знакомых с деталями операции. Один из них утверждает, что снятие денег происходило в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 г. Временную администрацию в Промсвязьбанке ввели 15 декабря.

По словам другого собеседника газеты, деньги были сняты со счетов перед Новым годом. Не исключено, что часть средств до этого была переправлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка, отмечает он. По его словам, наличность вывозили «в большом количестве». Еще один собеседник издания уточняет, что из «Возрождения» деньги в долларах и евро вывозили на тележках. Такую операцию невозможно было провести без ведома ЦБ, уверены собеседники издания.

Алексей Ананьев передал через своего представителя, что сообщения об обналичивании 4,5 млрд руб. – «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла».

Из отчетности «Возрождения» за 2017 г. следует, что средний остаток средств в кассе за 12 месяцев составлял у банка 4,4 млрд руб. По итогам декабря остаток средств в кассе вырос до 6,9 млрд руб.