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Бывших руководителей банка Snoras будут судить заочно в Литве

Бывших акционеров и руководителей обанкротившегося литовского банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова, которые скрылись из страны, в Литве будут судить заочно. Участковый суд Вильнюса в среду признал Баранаускаса и Антонова подозреваемыми. Это одно из важнейших условий для начала заочного судебного процесса, говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

Генпрокуратура в ближайшее время обратится в российские правоохранительные органы, чтобы информировать о предъявленных Антонову и Баранаускасу обвинениях и подать просьбу о международной правовой помощи в том, чтобы бывшие руководители банка Snoras были ознакомлены с предъявленными им подозрениями. Подобные действия вероятны и в отношении бывшего крупнейшего акционера банка Ukio bankas Владимира Романова.

Банк Snoras был принудительно национализирован в 2011 г. По версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд). После национализации банка президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества». Антонову через Convers Group принадлежало 68,1% акций банка, Раймонду Баранаускасу – 25,3%.

В Литве Антонов и Баранаускас обвиняются в хищении средств Snoras на 565 млн евро, им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением». В январе 2014 г. британский суд разрешил экстрадировать обоих по запросу Вильнюса. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщало в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании скрылся в России.