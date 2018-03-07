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Путин подписал закон о передаче Росимуществу акций Промсвязьбанка

Российский президент Владимир Путин подписал закон, из которого следует, что правительство может принять от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) акции Промсвязьбанка. Документ вступает в силу со дня опубликования и уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в нем указано, что правительство имеет право принять в 2018 г. от АСВ все обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб. по той цене, по которой они достались АСВ.

АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г., уточняет «Интерфакс». Промсвязьбанк будет передан в собственность Росимущества.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 г. санируется через Фонд консолидации банковского сектора. До этого основными владельцами банка были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Ранее стало известно, что они разделили активы после краха Промсвязьбанка. Дмитрию теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы, Алексею – «Техносерв» и IT-бизнес.