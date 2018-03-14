Иностранцы увеличили вложения в российские гособлигации

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Великобритания созвала внеочередное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания созвала внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Об этом говорится в сообщении британского МИДа.

Совещание начнется в среду в 22.00 мск. Об этом говорится в Twitter постоянного представительства Нидерландов при ООН. «Сегодня в Совете безопасности ООН: 15.00 EST (22.00 мск) совещание по атаке в Солсбери», — отмечается в сообщении.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

4 марта недалеко от торгового центра в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены два человека. Их госпитализировали в бессознательном состоянии. На следующий день стало известно, что в критическом состоянии в результате отравления находится Скрипаль и его дочь. В России Скрипаль в 2004 г. был приговорен к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Великобритании.

В 2010 г. он был помилован и получил политическое убежище в Великобритании.

Во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о возможной о причастности России к отправлению Скрипаля и его дочери. Лондон предъявил Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта предоставить официальные объяснения в связи с инцидентом. Если ответ российской стороны не удовлетворит британские власти, то инцидент со Скрипалем будет рассматриваться Великобританией как «незаконное применение силы Россией против Британии», говорила Мэй.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит на запрос Великобритании, если будут выполнены все процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химического оружия. Российская сторона также попросила предоставить вещество, которым предположительно отравили Скрипаля, а также информировать Москву о ходе расследования. Дочь Скрипаля имеет российское гражданство, заявил Лавров. Он опроверг причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. Российский МИД выразил протест британскому послу Лори Бристоу.