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Евро превысил отметку в 71 рубль впервые за месяц

Ведомости
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В пятницу, 16 марта, курс европейской валюты впервые за месяц превысил отметку в 71 руб./евро. По данным Московской биржи на 13.42 мск, евро стоил ровно 71 руб., рост составил 0,32%. Последний раз евро стоил больше 71 руб. 14 февраля.

Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на выходные и понедельник, составляет 70,8 руб./евро. (+29,48 коп.).  

Евро также незначительно вырос по отношению к доллару — на 0,002%. В 13.34 мск один евро стоил $1,23.

Курс доллара к рублю тоже растет. По данным на 13.44 мск, один доллар стоил 57,57 руб. (рост на 0,11%). Официальный курс доллара на выходные и понедельник — 57,49 руб./$ (+47,54 коп.).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России.

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Политика
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Песков посоветовал всем посмотреть фильм о Путине журналиста ВГТРК

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал всем посмотреть новый фильм журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Путин». «Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в последние годы было очень много попыток снять фильм о президенте России Владимире Путине, но удавалось это единицам. Песков поздравил создателей фильма «Путин» с «серьезным успехом». По его словам, они трудились над фильмом почти год. 

Песков добавил, что фильм по понятным причинам не может быть показан по телевидению до выборов, поэтому он размещен в интернете, «что тоже достаточно здорово, потому что охват через интернет, как мы понимаем, ничуть не меньше».

На вопрос, смотрел ли Путин новый фильм, Песков ответил: «Президент целиком пока нет, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится».

Фильм «Путин» состоит из двух частей. Первая из них появилась на YouTube 11 марта, вторая была размещена 15 марта. В фильме президент, в частности, рассказал о подготовке миссии на Марс и объяснил крушение подлодки «Курск». 

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Центризбирком получил почти 500 жалоб на административный ресурс

Ведомости
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Центризбирком получил 471 обращение, связанное с применением административного ресурса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей.

По словам Памфиловой, более чем из половины регионов таких жалоб не поступало, но вот Ростовская, Кемеровская, Ленинградская области и Мордовия вызывают беспокойство. По поводу Кемерово даже пришлось направить телеграмму губернатору области и, для профилактики, – обращение в Генпрокуратуру, отметила она.

По сообщениям из Ленинградской области, сотрудники бюджетных организаций получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания. В день выборов, 18 марта (объявлено рабочим днем), им приказано прибыть к месту работы, где у них проверят наличие паспортов и отправят голосовать в сопровождении руководства. «Срочно в прокуратуру!» – прокомментировала это Памфилова.

По ее словам, в связи с угрозой злоупотребления административным ресурсом ЦИК уже направил 46 обращений губернаторам, 28 – в Минобразования, 53 – в МВД, шесть – в органы прокуратуры и одно – в Следственный комитет.

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Политика
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Химик сомневается в версии провоза отравляющего вещества в багаже Юлии Скрипаль

Ведомости
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Профессиональный химик, знакомый с вопросами безопасной упаковки химических веществ, крайне скептически относится к версии о том, что отравляющее вещество (ОВ) было доставлено Юлией Скрипаль в багаже из Москвы. Об этом он рассказал корреспонденту «Ведомостей».

О том, что такая версия изучается британскими правоохранительными органами, сообщила газета The Telegraph. Согласно этой версии ОВ было спрятано в одежде или косметике и сработало в доме бывшего полковника ГРУ в британском Солсбери.

«Вещества интересующего нас класса хорошо проникают в большинство бытовых упаковочных материалов – просачиваются через них. То есть кто-то должен был профессионально, в специализированной лаборатории упаковать одежду и/или косметику, дегазировать упаковку снаружи и подсунуть. Профессиональная упаковка никак не похожа на бытовую, спутать невозможно», – говорит собеседник «Ведомостей».

Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из Москвы 3 марта в 14.00. На следующий день ее вместе с отцом – бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем – нашли отравленными в центре Солсбери. Источник The Telegraph предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Например, токсином могли пропитать одежду Юлии, а яд спрятать в косметике или подарке. При этом британские спецслужбы не рассматривают версию, что преступники сами провезли яд на территорию страны, отмечает The Telegraph.

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Бизнес
Новости

Shell продала свой бизнес в Новой Зеландии

Ведомости
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Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы в этой стране, говорится в сообщении Shell. Компания договорилась о продаже своего бизнеса австрийской OMV за $578 млн.

Планируется, что сделка будет завершена к IV кварталу 2018 г. Сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.

Компания отмечает, что данный шаг соответствует стратегии Shell по продаже активов на $30 млрд к концу текущего года. Это позволит упростить структуру компании, повысить финансовую устойчивость и конкурентоспособность Shell, считают в компании.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая в более чем 80 странах. 

Shell вошла в топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
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Кремль рассказал о желаемой явке избирателей на выборы президента

Ведомости
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В Кремле заинтересованы в высокой явке избирателей на выборы президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Рассуждения о том, какой явки на выборах будет достаточно, — это хлеб политологов, — отметил представитель Кремля. — Естественно, исходя из того, что опубликовано обращение Путина к гражданам России, которое призывает прийти на выборы, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше».

Ранее Путин, баллотирующийся на новый президентский срок, призвал избирателей прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать. «По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ», от воли которого зависит, «по какому пути пойдет страна», подчеркнул глава государства.

Он отмечал, что отказ от голосования приведет к тому, что «определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения». «Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть <…> Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — заметил президент.

16 марта РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, написал, что хорошим итогом президентских выборов в Кремле будут считать явку не ниже 65% избирателей. По данным издания, базовое условие - показатели должны быть не хуже, чем на выборах 2012 г. Тогда явка составила 65,3% избирателей. Из них за Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы.

На пост главы России, кроме действующего президента, претендуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, выдвиженец от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель Общенародного российского союза Сергей Бабурин и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Как россиян зовут на выборы

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Политика
Новости

Кремль не увидел оснований говорить о начале новой холодной войны

Ведомости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласен с предположениями о том, что поддержка позиции Великобритании ведущими европейскими державами означает новую холодную войну. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения. И рано или поздно британской стороне ведь придется своим коллегам, которые ее поддержали, представить какие-то вразумительные доказательства и перейти в режим утвердительных обвинений», – cказал Песков. По его словам, пока этого нет. Кремль будет смотреть и анализировать, добавил Песков.

Ответных мер в адрес Великобритании «можно ожидать в любую минуту», заявил также Песков. Так он ответил на вопрос, возможно ли объявление об ответных мерах до президентских выборов, назначенных на 18 марта. «Ответные меры не заставят себя ждать, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам России», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Кремль удивлен позицией Великобритании после отравления Сергея Скрипаля, подтвердил Песков: «То, что Кремль удивлен, — это совершенно правильно. Мы в международной практике еще не сталкивались с такой модальностью поведения, когда в отношении нашей страны выдвигаются очень серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и т. д.».

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Сейчас они оба находятся по-прежнему в реанимации. Отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР, заявили власти Великобритании. В ответ на произошедшее Соединенное Королевство вышлет 23 российских дипломата, приостановит все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, разработает новые меры для повышения защиты населения и примет ряд других мер, пообещала премьер-министр страны Тереза Мэй.

Ранее Песков уже заявлял, что ответные меры России не заставят ждать. По его словам, предложения сформируют МИД и другие ведомства, однако окончательное решение будет за российским президентом Владимиром Путиным.

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Бизнес
Новости

«Русснефть» застраховалась по требованию ВТБ от падения цен на нефть

Ведомости
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«Русснефть» осенью 2017 г. начала хеджировать риски от падения цен на нефть, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании за прошедший год по стандартам РСБУ. В документе указывается, что рынки по-прежнему ждет «высокая волатильность цен на товары», а падение цены на нефть ниже $35 «может привести к отрицательным финансовым показателям компании».

Для защиты операционного потока «Русснефть» в сентябре 2017 г. купила пут-опционы (право продать базовый актив по фиксированной цене продавцу опциона) и продала колл-опционы (право на покупку базового актива по фиксированной цене). Компания Михаила Гуцериева заключила сделки по хеджированию цен на нефть марки Brent с ВТБ и Промсвязьбанком. Соответствующие инструменты действуют с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2020 г., расчеты проходят ежемесячно.

Пока в связи с ростом цен на нефть компания терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли обязательства по колл-опциону и за январь она выплатила банкам 89,9 млн руб., говорится в отчете. Цена Brent в январе увеличилась на 2,5% до $68,13 за баррель, а рубль вырос относительно доллара на 2,3%: 31 января $1 стоил 56,29 руб.

Таким образом, одновременный рост курса рубля и цен на нефть из-за специфики сделок может привести к возникновению убытков у компании, говорится в отчете. Но обязательства по выплатам в случае исполнения колл-опциона значительно ниже, чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, пояснил РБК представитель «Русснефти».

Ранее «Русснефть» не использовала производные финансовые инструменты для хеджирования цен на нефть. В 2017 г. компания купила опционы по требованию банка ВТБ, уточнил представитель «Русснефти». Это основной кредитор компании, общий долг которой составляет $1,4 млрд, из них перед ВТБ — $1,27 млрд, напоминает РБК.