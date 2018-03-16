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Евро превысил отметку в 71 рубль впервые за месяц

В пятницу, 16 марта, курс европейской валюты впервые за месяц превысил отметку в 71 руб./евро. По данным Московской биржи на 13.42 мск, евро стоил ровно 71 руб., рост составил 0,32%. Последний раз евро стоил больше 71 руб. 14 февраля.

Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на выходные и понедельник, составляет 70,8 руб./евро. (+29,48 коп.).

Евро также незначительно вырос по отношению к доллару — на 0,002%. В 13.34 мск один евро стоил $1,23.

Курс доллара к рублю тоже растет. По данным на 13.44 мск, один доллар стоил 57,57 руб. (рост на 0,11%). Официальный курс доллара на выходные и понедельник — 57,49 руб./$ (+47,54 коп.).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России.

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