ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. Об этом говорится в материалах ведомства. На данный момент Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка.
«ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО "Совкомбанк" 54,67% голосующих акций АКБ "Росевробанк"... и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в документе.
14 марта акционеры Совкомбанка и Росевробанка договорились об объединении банков. До конца 2018 г. кредитные организации будут осуществлять банковскую деятельность отдельно друг от друга, заявлял предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк, скорее всего, будет работать на лицензии Совкомбанка, но план интеграции еще не определен – им займется команда специалистов двух банков, уточнял он. Росевробанк после объединения станет ядром корпоративного бизнеса, пояснял Гусев.
Стоимость сделки не раскрывается.
Активы Совкомбанка на 1 февраля 2018 г. оценивались в 708,9 млрд руб., Росевробанка – 204,75 млрд руб.