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Пул банков даст кредит на 31,6 млрд рублей для строительства ЦКАД

Сбербанк, Газпромбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) дадут кредит для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на 31,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении первого банка.

Кредит будет предоставлен на 15 лет ООО «Юго-восточная магистраль». В состав консорциума входят ГК «Автодор», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol.

ЦКАД – кольцевая дорога в Подмосковье, которая пройдет через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово. Ее должны были достроить к чемпионату мира по футболу в 2018 г., но не удалось. Президент Владимир Путин перенес срок на 2019 г. Четвертый участок дороги – последний.

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