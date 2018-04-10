Финансы

Новости

Первый зампред ЦБ допустил возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Центробанк готов задействовать разные инструменты для поддержания финансовой стабильности, в том числе возобновить операции валютного репо и продажу иностранной валюты на рынке, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Валютное репо никто не сворачивал, если будет необходимость, этот инструмент всегда есть у нас в запасе. Вопрос – будет ли спрос. Если будет в целях финансовой стабильности необходимость его применить, то почему бы нет», – сказал Швецов в кулуарах конференции Высшей школы экономики (цитаты по «Интерфаксу»). Также ЦБ может вернуться к механизму валютных интервенций, сказал Швецов. «Инструменты, они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации», – подчеркнул он.

Швецов полагает, что волатильность на российском рынке снизится после того, как будут понятны долгосрочные последствия санкций. Первый зампред ЦБ не ожидает массового выхода нерезидентов из российских активов, однако какие-то инвесторы, безусловно, будут вынуждены снизить свои портфели в России.

ЦБ прекратил аукционы репо в иностранной валюте в сентябре 2017 г. из-за отсутствия спроса со стороны банков. Регулятор использовал этот механизм с октября 2014 г. после резкого обвала рубля.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила во вторник, что регулятор не видит рисков для дестабилизации финансового рынка России. «Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», – сказала она, пообещав, что ЦБ будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то «коррекции возможные вводить».

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал фондового рынка России и ослабление курса рубля. Новые санкции запрещают американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.