Акции UC Rusal подорожали почти на 34% на фоне заявлений США о возможном снятии санкций

Политика

Новости

Министры G7 пригрозили России новыми санкциями за Украину

Страны «большой семерки» готовы ввести в отношении России новые санкции, если действия Москвы «этого потребуют». Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представителя ЕС.

Министры подчеркнули, что продолжительность экономических санкций, «связанных с Донбассом», напрямую зависит от исполнения условий Минских соглашений. «Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», - говорится в документе.

Встреча глав МИДов G7 в Торонто стала первым мероприятием «семерки», на которое пригласили представителя Украины – министра иностранных дел Павла Климкина. Украина была одной из центральных тем повестки. Представители стран G7 заявили о своей «неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ», а также о непризнании «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России. Кроме того министры осудили «деградирующую ситуацию с правами человека» в Крыму.

Авторы коммюнике призвали Россию отказаться от модели «безответственного и дестабилизирующего поведения», в том числе от «вмешательства в демократические системы стран». Такое поведение «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», говорится в заявлении.

Накануне министры «семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. «Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжены», – отмечалось в заявлении. Министр иностранных дел Украины заявлял о поддержке позиции Киева со стороны G7.

Встречи министров иностранных дел предопределяют повестку саммитов G7. В этом году встреча лидеров «семерки» пройдет 8-9 июня в канадском городе Мальбе, провинции Квебек.