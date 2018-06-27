Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Рублев»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Рублев». Об этом говорится в сообщении регулятора.
В пресс-релизе уточняется, что банк привлекал деньги населения и размещал их в «активы неудовлетворительного качества».
Банк по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Кредитная организация была зарегистрирована в Москве в сентябре 1994 г. С августа 2005 г. входит в систему страхования вкладов. В феврале 2015 г. банк сменил организационно-правовую форму с ЗАО на АО.
Banki.ru отмечает, что его бенефициарами являются основатель, совладелец и президент ЗАО «НК «Нобель ойл» Григорий Гуревич (58,33%), а также миноритарные акционеры указанной НК, среди которых супруга Гуревича Вера Артякова (через различные структуры контролирует 37,04% акций банка).