Недвижимость

Новости

Москва сократит сроки строительства домов по реновации

Сроки строительства домов по программе реновации сократятся на 80 дней, говорится в сообщении руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина (опубликовано на сайте ведомства). Это произойдет до конца текущего года за счет оптимизации административных процедур.

«Мы продолжим работы по оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий. Пока вопрос в проработке, но мы рассчитываем сократить существующие сроки еще на 80 дней и 8 процедур», — сказал Левкин.

Он отметил, что в результате срок прохождения административных процедур для строительства дома реновации должен составить 538 дней (1,4 года) и 63 процедуры.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что механизмы сокращения административных процедур будут отработаны на программе и в дальнейшем перенесены на всю отрасль строительства жилья.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации