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Сбербанк подтвердил раскрытие хищения средств VIP-клиентов

Сбербанк сегодня подтвердил, что его сотрудники пытались похитить деньги VIP-клиентов: подозреваемых выявило внутреннее расследование, а обращение в правоохранительные органы инициировал сам банк.

«Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», - сказал представитель госбанка. По его словам, преступный замысел позволили выявить постоянный контроль и мониторинг в банке.

О том, что МВД раскрыло преступную группу из девяти человек, пытавшихся похитить деньги со счетов VIP-клиентов Сбербанка, сообщило РБК. Все они были задержаны в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, пятеро оказались сотрудниками Сбербанка. По информации источника РБК в МВД, злоумышленники перевели $707 000 со счета клиента Сбербанка в сберегательные сертификаты и предъявили их к обналичиванию в Санкт-Петербурге.

Следствие установило, что криминальную схему организовала сотрудница Сбербанка, пообещавшая денежное вознаграждение за соучастие четырем менеджерам банка. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, один участник преступной группы под стражей, восемь - под подпиской о невыезде, сообщило издание.