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Финансы
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MasterCard принесла извинения за глобальный сбой в работе карт

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Американская платежная система MasterCard принесла извинения за глобальный сбой в работе своих карт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании. «Мы знаем о существовании некоторых вопросов, требовавших решения, и упорно работали, чтобы решить их. Ситуация полностью решена, и все транзакции теперь проводятся нормально. Мы сожалеем о доставленных неудобствах», - цитирует его издание. О причинах проблем компания не сообщила.

Сбой произошел вечером 12 июля и затронули большинство европейских стран и США, когда тысячи клиентов не смогли оплатить покупку своих товаров. Сложности с оплатой продолжались примерно полтора часа.

Регуляторы интенсифицировали поиск уязвимостей после проблем, возникших в платежных системах. 1 июня критические сбои наблюдались в работе карт Visa. В европейском регионе это привело к отказу в выполнении 5 млн операций по дебетовым и кредитным картам. На устранение сбоя ушло 10 часов.

Бизнес
Новости

Johnson&Johnson обязали выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции

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Суд присяжных в штате Миссури обязал Johnson&Johnson (J&J) выплатить  22 женщинам $4,69 млрд в качестве компенсации, сообщает Bloomberg. Истцы доказали, что из-за использования произведенного компанией талька, который содержал асбестовую пыль, у них развился рак яичников. Решение суда спровоцировало падение котировок компании на 1,4%.

Это шестая по размеру компенсация в истории крупнейших в США разбирательств о некачественных товарах. Каждый из истцов претендует на получение $25 млн.

Представитель J&J Кэрол Гудрич заявила о намерении компании оспорить решение суда, которое стало результатом «фундаментально несправедливого процесса». Компания отрицает наличие в ее продукции следов асбестовой пыли.

Рассмотренный в Миссури иск является лишь эпизодом в ряду более чем 9000 судебных заявлений, поданных против компании в США. В них доказывается, что асбестовая пыль в произведенном J & J тальке вызывает рак.

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Финансы
Новости

«Ромир» зафиксировал прирост «свободных денег» у населения

Ведомости
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Сумма «свободных денег» на руках у российского населения в июне составила 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Это очень похоже на неистраченные «отпускные» из-за отказа от поездок во время летних отпусков, предупреждают эксперты «Ромир», на исследование которых ссылается РИА Новости. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

По сравнению с июнем 2017 г. рост индекса составил 25,3%, на 6000 руб. с 23 700 руб. Однако эксперты предупреждают: «Говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно». Увеличение «свободных денег» происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека».

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 000 руб. В городах с числом жителей от 500 000 до 1 млн индекс вырос на 17,7%, до 31 200 руб.

Индекс свободных денег «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10 000 человек.

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Политика
Новости

Полиция сообщила об «инциденте» с мужчиной в Солсбери

Ведомости
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В Великобритании полиция сообщила об «инциденте» с 30-летним мужчиной в центре Солсбери, передает Sky News. Какой именно инцидент произошел с мужчиной, не сообщается. Однако, по информации полицейских, происшествие случилось на Касл-стрит. «Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности», — заявили в полиции.

Жителям Солсбери опасность не угрожает, отметили в ведомстве. «Мы не хотим волновать жителей, но надеемся, что вы понимаете, почему мы принимаем меры предосторожности. Мы сразу же сообщим, как только будет известна новая информация. На данный момент ничто не говорит о том, что есть риск для населения. Пожалуйста, не заходите за линию кордона», - отмечается в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

Как отмечает британский телеканал, инцидент с мужчиной произошел недалеко от кафе Zizzi, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии. По мнению следствия, Скрипалей пытались отравить при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок».

Утром 4 июля британская полиция сообщила об «инциденте» в городе Эймсбери. Два человека - мужчина и женщина - были обнаружены в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщина скончалась в больнице, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде считают, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

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Технологии
Новости

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон»

Ведомости
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«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон». Официально компания не представляла устройство, сообщает интернет-издание vc.ru.

Информация о выдаче разрешения содержится в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. В данном реестре содержатся данные об устройствах, которые разрешено поставлять на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Разрешение на ввоз смартфона «Яндекс.Телефон» (модель YNDX-000SB, торговая марка «Яндекс») получено 12 июля компанией Yandex Services AG, зарегистрированной в Швейцарии. RU в номере нотификации свидетельствует о том, что заявка на получение разрешения подавалась в России.

Нотификацию в ответственный орган страны - участницы ЕАЭС (в России этим занимается ФСБ) подает компания-производитель или дистрибутор, который собирается поставлять устройство в страны - участницы ЕЭС. Аналогичные разрешение получают и другие производители смартфонов, планшетов и прочей техники с функцией передачи данных - например, Apple, Samsung, Xiaomi.

В карточке, размещенной в реестре, указано, что заявку подала Yandex Services AG. В июне 2018 г. от имени этой же компании была опубликована нотификация на «Яндекс.Станцию», продажи которой начались 10 июля.

Как отмечает издание, от имени Yandex Services AG компания «Яндекс» взаимодействует с пользователями «Яндекс.Дзен» и сервиса для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока».

Представители «Яндекса» отказались комментировать данную информацию.

«Яндекс» начал продавать умную колонку. Очередь занимали с 5 утра

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о привлечении новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД

Ведомости
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Итальянская Anas, турецко-итальянская ICA и РФПИ войдут в проект строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД в качестве соинвесторов, передают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники. По информации РБК, новые инвесторы сменят в проекте турецкую Makyol, которая вышла из него в мае этого года.

По информации источника «Интерфакса», ICA также выступит подрядчиком проекта совместно с еще одним соинвестором проекта - компанией ДСК «Автобан». Пока стороны подписали только предварительное соглашение.

Представитель РФПИ подтвердил РБК переговоры с Anas и ICA Construction, отказавшись от дальнейших комментариев. Заместитель гендиректора ДСК «Автобан» Денис Анисимов заявил, что участники консорциума ведут переговоры с Anas, однако конкретных решений нет.

«На данный момент по Центральной кольцевой автомобильной дороге были только предварительные коммерческие контакты, и поэтому в настоящее время интерес Anas носит чисто исследовательский характер», — пояснил РБК представитель Anas.

Четвертый участок ЦКАД будет построени на юго-востоке Московской области, от пересечения с М7 «Волга» до пересечения с М4 «Дон». Дорога соединит Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Заказчиком проекта является «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль». Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. предоставит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы. Участок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2020 г.

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Бизнес
Новости

Тимченко перевел 19% «Новатэка» с «Волга груп» на «ЭНА инвест»

Ведомости
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Бизнесмен Геннадий Тимченко перевел 19,1631% акций «Новатэка» с основного актива «Волга груп» на недавно зарегистрированную им компанию «ЭНА инвест».

«Сделка по передаче 19,16% акций ПАО "Новатэк" на "ЭНА инвест" совершена в рамках реструктуризации активов "Волга груп". В настоящее время у группы нет планов по изменению доли участия в "Новатэке"», - рассказал «Ведомостям» представитель «Волга груп».

Суммарный пакет Тимченко остался прежним - 23,4882%. Сделка была совершена 5 июля. Дивиденды за 2017 г. на пакет Тимченко в «Новатэке» были выплачены на «Волгу», уточняет «Интерфакс».

«ЭНА инвест» была учреждена в ноябре 2017 г. В качестве видов деятельности компании указаны деятельность холдинговых компаний, а также деятельность по управлению холдинг-компаниями. Представитель «Волга груп» ранее говорил «Интерфаксу», что новая компания создана «для решения проектных задач "Волга груп" и акционера».

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Политика
Новости

Трамп рассказал о письме лидера КНДР Ким Чен Ына

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обнародовал в Twitter копию письма, полученного от северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Я глубоко ценю активные и беспрецедентные усилия, предпринятые вами, господин президент, для улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления», - говорится в документе.

Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за организацию двусторонней встречи в Сингапуре. Лидер Северной Кореи надеется, что в будущем благодаря активным действиям двух сторон будут устранены имеющиеся разногласия. Ким Чен Ын также подтвердил готовность к новым переговорам.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. После переговоров лидеры двух стран подписали документ, в котором говорилось о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также достигли договоренностей о перезапуске двусторонних отношений. Установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать процветанию Корейского полуострова и всего мира, утверждалось в соглашении. Помимо этого КНДР обязалась помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен во время Корейской войны (1950-1953 гг.).

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

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Бизнес
Новости

Россия разрешила транзит грузов с Украины для нескольких предприятий Казахстана

Ведомости
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Россия разрешила транзит грузов с Украины по своей территории в адрес нескольких предприятий Казахстана. Это следует из распоряжения правительства от 10 июля. «В связи с обращением правительства республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации товаров... по перечню согласно приложению при условии соблюдения порядка осуществления таких перевозок», - говорится в документе.

В списке предприятий, в адрес которых разрешен транзит, Arcelor Mittal Темиртау, а также электродные, конденсаторные и трансформаторные заводы. Разрешенная продукция представлена различным промышленным оборудованием, материалами и запчастями.

В конце июня президент России Владимир Путин продлил запрет на транзит через Россию из Украины в Казахстан и Киргизию до 1 января 2019 года. Он был введен с 2016 г. в качестве ответа на зону свободной торговли между Украиной и ЕС.  Полностью запрещен транзит с Украины всех товаров, попадающих под продовольственные санкции, а также транзит грузов, в отношении которых применяются любые ставки ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.

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Политика
Новости

США поддержали решение Греции о высылке российских дипломатов

Ведомости
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Власти США поддерживают решение Греции о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум сотрудникам диппредставительства России. Об этом написала в Twitter представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение», - написала Нойерт.

Ранее власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов якобы из-за вмешательства во внутренние дела страны. Афины обвинили российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе чиновников.

В российском МИДе пообещали зеркально ответить на действия греческих властей.

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Технологии
Новости

ТАСС сообщил об уходе главного редактора «Коммерсанта»

Ведомости
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Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом ТАСС рассказали два источника в издании. Исполняющим обязанности главного редактора назначат гендиректора издательского дома Сергея Желонкина.

Официально об уходе Яковлева, скорее всего, будет объявлено в четверг, 12 июля, на заседании редколлегии, рассказал один из источников.

В свою очередь Желонкин сообщил «Интерфаксу», что Яковлев покинет пост на год из-за личных обстоятельств. «В силу личных обстоятельств Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год», - сказал он.

Яковлев возглавлял входивший в издательский дом журнал «Деньги» с 1999 г. В 2014 г. он возглавил газету «Коммерсантъ».

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» откроет осенью места для курения

Ведомости
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В ноябре «Шереметьево» откроет семь павильонов для курения у терминалов. Об этом говорится в сообщении аэропорта (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Кабинки для курения, вмещающие до 14 человек, будут сделаны из стекла, алюминиевого профиля и композитных материалов; в них установят вытяжку, обогреватели и датчики присутствия. Внутри также повесят информацию о здоровом образе жизни, отмечает «Шереметьево». Места для курения будут расположены на улице не менее чем за 15 м от входов в здания, добавляет аэропорт. Работы по сборке и монтажу павильонов выполнит ООО «Место для курения», говорится в сообщении.

Весной «Шереметьево» объявило конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой. Стоимость договора - 3,9 млн руб., говорится в материалах на портале госзакупок.

Антитабачный закон был принят в России еще в 2013 г. Он запрещает курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. «Шереметьево» неоднократно выступал за возвращение зон для курения в аэропорты.

Как строится «Шереметьево»

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