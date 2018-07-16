Финансы

Новости

Приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам в Саранске

Приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске. Это следует из официальной базы Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия. Сколько именно должен Депардье и за какой срок – там не указано.

Первым на это внимание обратил Telegram-канал «Жаба и гадюка».

Из басы УФССП следует, что 13 июня в отношении Депардье было открыто производство по взысканию налогов и сборов. Однако 28 июня дело прекратили из-за невозможности отыскать имущество, на которое можно было бы наложить арест.

В конце 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом на юго-западе Бельгии, недалеко от границы с Францией. В 2013 г. актер получил российский паспорт и квартиру в Саранске, которую подарили ему местные власти. При этом французское гражданство он сохранил.

Новые русские