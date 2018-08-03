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МИД назвал санкции против банка «Агросоюз» проявлением беспомощности США

Санкции США против московского банка «Агросоюз» лишь демонстрируют беспомощность Вашингтона, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в последнее время американские политики начали признавать, что попытки давления на Москву с помощью санкций не работают, но все равно «продолжают гнуть свое».

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», – говорится в комментарии Рябкова.

Власти США в пятницу ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным минфина США, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи.

Кроме того, в четверг группа американских сенаторов обнародовала законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предполагает введение ограничений против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

В пятницу законопроект был внесен в конгресс США и направлен на рассмотрение профильного комитета сената.

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