Центробанк отозвал лицензию у НКО «Инновационный расчетный центр»
Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую расчетную небанковскую кредитную организацию «Инновационный расчетный центр». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. В нем уточняется, что лицензия отозвана с 10 августа.
Регулятор указывает, что центр долгое время работал в убыток. Причиной убыточности, по данным ЦБ, стала неэффективная бизнес-модель, выбранная кредитной организацией. В результате операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе организации проблемной дебиторской задолженности в августе ее капитал существенно снизился, поясняется в пресс-релизе.
«Инновационный расчетный центр» не входит в систему страхования вкладов. Сейчас в организации работает временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, уточняется в сообщении. Полномочия исполнительных органов НКО остановлены.
По данным ЦБ, на 1 августа по объему активов «Инновационный расчетный центр» занимал в банковской системе страны 503-е место.