ЦБ выявил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей
Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018», - уточняется в пресс-релизе.
Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта», занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка. Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения». Речь идет о масштабном выводе активов «с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».
Банк «Таатта» стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с несколькими другими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия представительства в Крыму.
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