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Доллар и евро подорожали на полрубля в преддверии санкций

Рубль слабеет в начале торгов в среду на Московской бирже. Курс евро достигал максимальной отметки в 78,35 руб. (+50 коп., или 0,6% к закрытию предыдущих торгов), доллар торговался по цене 67,82 руб. (+55 коп., или 0,7%).

К 11.05 мск евро торгуется возле отметки 78,33 руб., доллар стоит 67,78 руб. Официальный курс Центробанка на 22 августа составляет 67,178 руб. за доллар и 77,35 руб. за евро.

Курс национальной валюты падает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа, они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций предполагает ограничения финансовых операций, а также запрет на экспорт товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Если Россия не предоставит объяснения инцидента в Великобритании и не гарантирует отказа от использования химического оружия, США в ноябре введут второй пакет санкций, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта, а также запрет «Аэрофлоту» летать в США.