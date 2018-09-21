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ЦБ пообещал не ограничивать операции с долларом в случае новых санкций США

Центробанк не остановит операции с американской валютой для российских граждан в случае введения новых санкций США, заявил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов. Его слова приводит «Интерфакс». Те граждане, которые проводят операции с долларом, всегда эту услугу получат, это касается переводов и вкладов, подчеркнул он.

Швецов отметил, что США меньше других заинтересованы запрещать использовать кому-либо американскую валюту. «Потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому», — пояснил первый заместитель руководителя ЦБ.

Запред ЦБ признал, что США могут ввести ограничения на безналичные расчеты для отдельных российских банков через американские платежные системы. Он не уточнил, о каких системах идет речь. «Там несколько платежных систем, и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ», — считает Швецов.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект, включающий новые антироссийские меры. Среди таких мер санкции в отношении нового госдолга России и госбанков. Санкции могут затронуть Внешэкономбанк (ВЭБ), Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе.

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