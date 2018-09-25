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Наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение»

Наблюдательный совет ВТБ одобрил приобретение не менее 85% голосующих акций банка «Возрождение». Об этом говорится в материалах ВТБ.

Также решено приобрести не менее 14,9% обыкновенных акций «Возрождения» в рамках обязательной оферты акционерам, а также около 9,596% от общего числа размещенных привилегированных именных акций этого банка.

Заседание наблюдательного совета прошло 25 сентября.

В сообщении, опубликованном ВТБ, говорится, что покупка одобрена ФАС и Банком России. Сделка является денежной, подчеркнул ВТБ; ее условия и цена не раскрываются.

О покупке «Возрождения» было объявлено 14 августа. ВТБ сообщил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций «Возрождения». Bonum Capital вел переговоры о продаже от лица Дмитрия Ананьева, который владел контрольным пакетом акций «Возрождения» вместе с братом Алексеем, однако получил все банковские активы после санации в конце 2017 г. другого их актива, Промсвязьбанка, и решения разделить бизнес.

24 сентября Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций «Возрождения». Арест был наложен для обеспечения по иску к десяти иностранным компаниям, в частности Promsvyaz Capital B.V. (через нее банк ранее контролировали Ананьевы). Для того чтобы снять арест с акций «Возрождения», обеспечение на 4,4 млрд руб. в виде гарантий предоставил ВТБ.