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SoftBank может инвестировать до $20 млрд в нью-йоркскую сеть коворкингов

Японская телекоммуникационная компания SoftBank планирует инвестировать от $15 млрд до $20 млрд в нью-йоркский коворкинговый стартап WeWork в общем на контрольную долю в компании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка будет профинансирована за счет резервов Vision Fund - фонда, созданного SoftBank при участии суверенных фондов Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также других инвесторов. Фонд специализируется на инвестициях в технологический сектор и уже владеет 20% в WeWork. SoftBank инвестировал в стартап через Vision Fund в августе 2017 г. Тогда WeWork получил $4,4 млрд в рамках акционерного финансирования, в августе этого года - еще $1 млрд, разместив в пользу SoftBank субординированные конвертируемые облигации.

WeWork, созданная в 2010 г., создает рабочие пространства для бизнесменов. Компания арендует более 265 000 офисов в 287 зданиях. Согласно данным Cushman & Wakefield, она занимает больше офисных пространств на Манхэттене, чем любая другая компания. С момента основания стартап привлек более $6 млрд. Помимо SoftBank в него вкладывались венчурный фонд Benchmark, китайская Hony Capital и подразделение JPMorgan Chase & Co. в сфере управления активами.