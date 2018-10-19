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Набиуллина сравнила «Кэшбери» с продавцами жетонов под видом криптовалют

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила платформу «Кэшбери» с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — признала Набиуллина на вопрос о том, как можно исключить появление финансовых пирамид, подобных «Кэшбери» (цитаты по «РИА Новости»). Набиуллина отметила, что ЦБ осуществляет надзор за финансовыми организациями с лицензиями. Мошенники же не имеют лицензий и не находятся под надзором Центробанка, поэтому если регулятор замечает признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет сведения об этом в правоохранительные органы.

В конце сентября Центробанк сообщил, что пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. ЦБ назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает высокую доходность, ведет агрессивные кампании в СМИ и социальных сетях. Все это признаки классической финансовой пирамиды, подчеркивал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях. Ущерб от деятельности «Кэшбери» он оценивал более чем в 1 млрд руб. Самостоятельно остановить деятельность «Кэшбери» ЦБ не смог, поскольку у компании нет лицензии регулятора.

«Кэшбери» в свою очередь отрицала все обвинения ЦБ. 11 октября компания объявила о приостановке работы до 1 ноября. Она сообщила, что временно заблокирует ввод и вывод средств, создание депозитов, начисление бонусов и внутренние переводы.