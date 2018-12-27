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ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Речь идет об организациях «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс», говорится в решении регулятора. В сообщениях ЦБ указывается, что основанием для этого шага стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

Представитель «Телетрейд групп» заявил ТАСС, что аннулирование лицензии стало для компании «полной неожиданностью». «Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка», – рассказал он, назвав решение регулятора странным.

До решения ЦБ в России было девять компаний с соответствующей лицензией. Теперь, согласно информации на сайте регулятора, работать в качестве форекс-дилеров могут «Финам форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ-форекс» и «Альфа-форекс». Последняя получила лицензию форекс-дилера 21 декабря.

Согласно закону, вступившему в силу 1 октября 2015 г. (однако у компаний был переходный период до 1 января 2016 г.), компании, работающие на этом рынке в России, в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования в ЦБ. Деятельность форекс-дилера, согласно документу, является исключительной – он не вправе совмещать ее с иной деятельностью, в том числе с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Банкам, которые до этого предоставляли такие услуги, пришлось создавать дочерние компании.

Такие компании также обязаны вступать в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.