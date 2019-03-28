ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк из-за сомнительных операций с валютой

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YouTube удалил новые выпуски программ Дудя и Парфенова

YouTube удалил новые выпуски программ Юрия Дудя (канал «вДудь») и Леонида Парфенова (канал «Parfenon»). И в первом, и во втором случае при попытке загрузки роликов всплывает сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Пресс-служба Google, которому принадлежит YouTube, отказалась комментировать «Ведомостям» удаление видеозаписей Дудя и Парфенова. «Мы не комментируем отдельные случаи, можем лишь напомнить, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству», – подчеркнула она. Помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди рассказал РБК, что видео с канала Парфенова скрыто, а не удалено. По его словам, это связано с новыми правилами YouTube, по которым при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт нужно указывать в настройках видео. К вечеру 28 марта все будет исправлено и доступ к видео восстановится, подчеркнул Шахиди.

Видео, которое заблокировано на канале Дудя, – интервью с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, которое вышло 20 марта. На канале Парфенова «Parfenon» заблокирован первый выпуск его программы «Намедни», которую он перезапустил в YouTube. Выпуск был размещен в открытом доступе 18 марта, он посвящен событиям, происшедшим в 1946 г.

В программе «вДудь» на YouTube Юрий Дудь берет интервью у известных людей. Первая видеозапись на канале была размещена в феврале 2017 г. Некоторые ролики набирали более 10 млн просмотров, в частности с оппозиционером Алексеем Навальным (12 млн просмотров), рэпером Гнойным (Вячеслав Машнов, 11 млн), Ксенией Собчак (11 млн), Дмитрием Нагиевым (14 млн).

Леонид Парфенов ведет YouTube-канал «Parfenon» с начала 2018 г. Наибольшее количество просмотров набрали выложенные им в открытый доступ две части его документального фильма «Русские евреи» (1,3 млн и 1,6 млн). В январе он объявил о планах выпускать на YouTube программу «Намедни», закрытую в 2004 г.