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Банк «Дом.рф» запускает ипотеку на загородную недвижимость

Банк «Дом.рф» запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.

Покупателям, желающим жить в загородном доме, банк будет выдавать кредиты от 500 000 до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 10 млн руб. в других регионах. Кредит будет выдаваться на срок от 3 до 30 лет.

По программе не требуется дополнительного залога. В качестве обеспечения принимается приобретаемый дом с земельным участком или права требования на строящийся жилой дом. Ставка по кредиту начинается от 12,5% годовых, минимальный первоначальный взнос – 40%

В России вводится 75–80 млн кв. м жилья ежегодно, в том числе 32–33 млн кв. м в индивидуальных жилых домах. При этом выдача ипотеки для приобретения или строительства дома составляет около 1% от общего количества выдаваемых кредитов.

Главные проблемы загородного рынка – дефицит качественного предложения и слаборазвитая ипотека в сегменте строящегося жилья, отмечает директор департамента загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Антон Архипов. Он отмечает, что в условиях повышенного спроса на городские новостройки многие покупатели, которые сейчас выбирают между загородным домом и квартирой, скорее остановятся на втором варианте. «За это время "загородка" может недосчитаться порядка 20% "сомневающихся" клиентов», – говорит Архипов.