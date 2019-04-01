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Суд арестовал акции «Восточного» по иску Аветисяна

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный». Об этом журналистам сообщил представитель компании Evison Holdings Ltd Дмитрий Савочкин, передает «Интерфакс».

Савочкин добавил, что суд отказал в просьбе «Финвижн» заблокировать допэмиссию. «Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. в апреле, однако 21 марта совет директоров банка принял решение о ее переносе.

«Финвижн» 20 марта подала иск к Evison с требованием исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. В качестве обеспечительных мер компания Аветисяна попросила суд арестовать соответствующий пакет акций «Восточного», а также запретить банку принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

26 марта Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил «Финвижн» продолжать судебное разбирательство по реализации колл-опциона в Арбитражном суде Амурской области. LCIA разрешил Evison обращаться в английский суд, если «Финвижн» нарушит этот запрет.