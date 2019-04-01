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Финансы
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Суд арестовал акции «Восточного» по иску Аветисяна

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный». Об этом журналистам сообщил представитель компании Evison Holdings Ltd Дмитрий Савочкин, передает «Интерфакс».

Савочкин добавил, что суд отказал в просьбе «Финвижн» заблокировать допэмиссию. «Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. в апреле, однако 21 марта совет директоров банка принял решение о ее переносе.

«Финвижн» 20 марта подала иск к Evison с требованием исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. В качестве обеспечительных мер компания Аветисяна попросила суд арестовать соответствующий пакет акций «Восточного», а также запретить банку принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

26 марта Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил «Финвижн» продолжать судебное разбирательство по реализации колл-опциона в Арбитражном суде Амурской области. LCIA разрешил Evison обращаться в английский суд, если «Финвижн» нарушит этот запрет.

Политика
Новости

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Ведомости
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На Украине пройдет второй тур президентских выборов, заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук. Об этом сообщает ТАСС. По словам, Слипачук, после обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из не кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей.

По состоянию на 10:45 по киевскому времени (совпадает с московским), ЦИК Украины обработал более 60% голосов. Выборы признаны состоявшимися: явка избирателей на участки 31 марта 2019 г. составила 63,52%. По предварительным итогам голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,41% голосов. На втором месте действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовало 16,34% избирателей. Экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,09% голосов.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля 2019 г.

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Финансы
Новости

Суд рассмотрит ходатайство об аресте пакета акций «Восточного» в закрытом режиме

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области решил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный», сообщает «Интерфакс».

Рассмотреть ходатайство в закрытом режиме попросил представитель банка. По его словам, в ходе заседания может быть озвучена информация, которая относится к коммерческой тайне.

Пакет акций, который просит арестовать «Финвижн», принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций «Восточного». Компания Аветисяна также просит запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

В марте «Финвижн» подала иск к Evison с требованием исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. Этот пакет акций должен был быть передан год назад, но представители Evison отказывались получать уведомление об исполнении опциона. Глава Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, заявлял, что отказ от исполнения обязательств связан с тем, что перед объединением «Восточного» с «Юниаструмом» Аветисяна из последнего были выведены активы.

Политика
Новости

Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Ведомости
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Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это в 95 раз больше по сравнению с его доходом за 2017 г.

Зарплата украинского президента осталась прежней – 336 000 гривен. Основную часть доходов Порошенко составили дивиденды от инвестиционного банка Rothschild Trust Schweiz AG – 1,105 млрд гривен, а также от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» – почти 400 млн гривен. Кроме того, в 2018 г. он получил проценты от Международного инвестиционного банка в размере 20,9 млн гривен, перевод от жены Марины Порошенко на 391 000 гривен, 777 000 гривен от продажи недвижимости, а также 28,8 млн гривен прибыли от облигаций.

В 2017 г. доход Порошенко составил 16,3 млн гривен. Из них 15,8 млн гривен – это проценты по депозитам.

Порошенко 31 марта принял участие в выборах президента Украины. После обработки половины бюллетеней он набрал 16,63% голосов избирателей. Его опережает шоумен Владимир Зеленский с 30,2% голосов.

Политика
Новости

ЦИК Украины подсчитал половину протоколов на выборах президента

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей по итогам обработки 51,85% протоколов на выборах президента Украины, сообщается на сайте ЦИК.

За ним идет действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,63% голосов. Третье место занимает лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее проголосовали 13,08% избирателей.

Согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко пройдут во второй тур президентских выборов, набрав 30,4 и 17,8% голосов соответственно.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Явка составила почти 63,5%.

Финансы
Новости

Совокупная доходность крупнейших НПФ оказалась меньше инфляции в 2018 году

Ведомости
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Совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2018 г. оказалась в 2,5 раза меньше инфляции, достигшей 4,3% в прошлом году, подсчитал «Коммерсантъ».

Лучшие результаты по доходности показали «Газфонд пенсионные накопления» (6,4%), «ВТБ Пенсионный фонд» (5,4%) и НПФ «Нефтегарант» (5%). Худшими стали два из десяти крупнейших фондов – НПФ «Сафмар» и «Доверие», которые разнесли по счетам убыток в 11 и 10,1% соответственно.

Еще два крупных фонда – НПФ «Будущее» и НПФ «Открытие» – не стали раскрывать данные. Участники рынка оценивают их показатели крайне низко, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты рассказал, что НПФ «Будущее» разнесет отрицательный результат, а НПФ «Открытие», по словам двух источников, за счет помощи ЦБ «может показать небольшой плюс».

В результате суммарные обязательства по ОПС шести крупнейших фондов за 2018 г. выросли на 2,7%. С учетом оценочных результатов НПФ «Открытие» и НПФ «Будущее» средневзвешенная доходность окажется 1,7%.

Ранее госкорпорация «ВЭБ.РФ» сообщила, что доходность пенсионных накоплений «молчунов», оставивших свои деньги в ПФР под ее управлением, составила 6,07% годовых по итогам 2018 г. Это меньше показателя 2017 г., когда ВЭБ заработал для «молчунов» 8,59% при инфляции в 2,5%.

Политика
Новости

Госавтоинспекция намерена ужесточить контроль над автошколами

Ведомости
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ГИБДД подготовила новую редакцию указа президента № 711 1998 г., расширяющую полномочия ведомства в части контроля над автошколами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. Из него следует, что Госавтоинспекция получит право проверять, как автошколы соблюдают требования «к учебно-материальной базе». Порядок контроля будет детализирован приказом МВД. По поручению вице-премьера Максима Акимова он должен быть разработан в мае.

Работу автошкол контролирует Рособрнадзор, выдающий им лицензии, которые действительны только при заключении ГИБДД. С 2014 г. инспекторы занимаются проверкой программ обучения и учебно-материальной базы. Как правило, проверка проводится один раз, если заключение бессрочное. С 7 апреля заключение будет выдаваться на пять лет, что скажется и на сроках проверок. Однако дополнительных проверок, в том числе в случае жалоб, до сих пор не предусмотрено.

Инспекторы рассчитывают на детализацию постлицензионного контроля за автошколами. В ее необходимости уверены также представители Рособрнадзора и Минпросвещения. В ГИБДД рассказали, что у серых автошкол полный комплект оборудования есть только на этапе обследования. После получения заключения они не заинтересованы «в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии» и сокращают издержки – разрывают договоры об аренде земли под площадку и обучают во дворах или на площадках меньшего размера. Известны случаи сокращения парка учебных машин, увольнения педагогов и перевода работы с учениками в онлайн-режим. «Сейчас контроль есть только на этапе получения заключения и при сдаче экзамена, но никто не знает, что происходит во время обучения», – признает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Знакомые с ситуацией собеседники издания отмечают, что при работе над документом автоинспекторы могут столкнуться с сопротивлением Минэкономразвития. Новые полномочия ГИБДД совпадают с существующими полномочиями Рособрнадзора, что создает дублирующий контроль.  

Выбор редактора
Политика
Новости

Обвиняемая в убийстве брата лидера КНДР получила три года тюрьмы

Ведомости
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Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, являвшаяся единственной обвиняемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, признала себя виновной и была приговорена к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на решение малазийского суда.

Судья Азми Ариффин заявил, что Доан Тхи Хуонг повезло, так как изначально ей грозила смертная казнь. Адвокат Хисьям Тех По Тейк заявил, что она может быть освобождена досрочно к первой неделе мая за хорошее поведение после трети срока, проведенного в заключении. Хуонг поблагодарила судью, прокуроров и правительства Малайзии и Вьетнама. Она рассказала журналистам, что счастлива и надеется стать певицей и актрисой, когда вернется во Вьетнам.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 г. Пока он ждал рейса, к нему подбежали две девушки, одна из которых втерла ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Подозреваемые заявили, что были уверены в том, что участвуют в розыгрыше для телешоу.

Вторая девушка, находившаяся в аэропорту Индонезии во время отравления Ким Чен Нама, Сити Айсиа, была освобождена из-под стражи в марте. С нее сняты все обвинения, она вернулась домой.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара

Ведомости
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Замминистра финансов Илья Трунин направил в аппарат правительства предложение по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Сейчас на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара действует пониженная ставка НДС в 10%. Минфин предлагает исключить эти продукты из льготного списка.

Ранее Минздрав рекомендовал ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. По мнению Минфина, из-за отсутствия техрегламента, определяющего, что относится к этому виду напитков, реализовать эту идею невозможно и лучше сосредоточиться на отмене существующих льгот, чтобы стимулировать производителей снизить использование сахара.

Увеличение налоговой нагрузки грозит повышением цен на соки и может привести к снижению объемов их потребления и производства, прогнозируют в Российском союзе производителей соков. Там уточнили, что по техрегламенту Таможенного союза в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, так что этой продукции изменения не коснутся.

Напитков с добавленным сахаром на рынке не так много, к ним, в частности, относятся некоторые виды нектаров, пояснил собеседник издания в одной из пищевых компаний. Тем не менее инициатива может открыть в правительстве дискуссию об исключении из перечня товаров, облагаемых пониженной ставкой НДС, более широкую категорию продукции. Еще один источник указывает на неопределенность формулировки, касающейся высокого содержания сахара. По его словам, в напитки почти никто не добавляет сахара, но инициатива может затронуть соки, где «они формируются в процессе».

Выбор редактора
Политика
Новости

Партия Эрдогана впервые проиграла местные выборы в столице Турции

Ведомости
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Правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана впервые проиграла выборы в столице Турции – Анкаре. По итогам обработки 99,81% протоколов кандидат в мэры от Народно-республиканской партии Мансур Явас набирает 50,9%, Мехмет Ожасеки от правящий партии – 47,06%. Государственное агентство Anadolu на своей страничке в Твиттере сообщает, что правящая партия возражает против признания недействительными бюллетеней, отданных за ее кандидата в Анкаре.

В целом кандидаты от партии власти выиграли в 40 регионах, тогда как представители оппозиционной Народно-демократической партии – в 20, приводит данные турецкого избиркома телеканал NTV. «Тем, кто пытался поставить нашу страну на колени, нанося урон единству и единству нашего народа, снова был нанесен удар», – цитирует Эрдогана Associated Press.

В родном городе Эрдогана – Стамбуле – по итогам обработки 98,79% протоколов с минимальным отрывом примерно в 4000 голосов лидирует кандидат власти, экс-премьер Бинали Йилдирим с 48,70%, у оппозиционера Экрема Имамоглу – 48,65%.

Следующие муниципальные выборы в Турции пройдут через пять лет. Эрдоган пообещал, что в ближайшее время Турция сосредоточится на решении экономических проблем в преддверии национальных выборов в 2023 г. «У нас впереди долгий период, когда мы будем проводить экономические реформы, не ставя под угрозу правила рыночной экономики», – приводит его слова Reuters.

Политика
Новости

Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Ведомости
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Актер и шоумен Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирует с результатом 30,03% по итогам обработки 26,35% протоколов голосования в первом туре президентских выборов на Украине, прошедших накануне. По данным на сайте ЦИК Украины, во второй тур пока выходит действующий президент Петр Порошенко с 16,78%. У лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии Тимошенко – 13,30%. На четвертом месте – лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко с 11,33%.

Явка на выборах составила 63,52%. Наиболее высокой она оказалась в Киеве (68,01%), Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, наименее высокой – в Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Херсонской (57,65%), Одесской (58,44%) и Донецкой (59,51%) областях.

В штабе «Батькивщины», ведущей параллельный подсчет голосов, настаивают, что Тимошенко выходит во второй тур. «У нас обработано уже 63,51% бюллетеней, и в итоге мы имеем следующие результаты: Зеленский – 28,1%, Тимошенко – 16,1%, действующий президент Петр Порошенко – 15,2%», – приводит ТАСС слова представителя штаба Сергея Соболева.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. У Тимошенко есть шанс на 14,2%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Ведомости
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По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По его данным, Зеленский набирает 27,49% голосов, а Порошенко — 17,53%. Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с 15,68% голосов.

Согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. Тимошенко наберет 14,2%.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Для того чтобы победить, кандидат должен набрать более 50% голосов. Явка, по данным ЦИК Украины, составила почти 63,5%.

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