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ВТБ передал государству долю в банке, попавшем под санкции США

ВТБ безвозмездно передал Росимуществу 7,99% акций в «Еврофинанс Моснарбанке», сократив свою долю в капитале кредитной организации до нуля. Об этом говорится в официальном сообщении ВТБ. Решение о передаче доли было принято из-за того, что ВТБ как акционер «Еврофинанс Моснарбанка» попал под санкции США из-за ситуации в Венесуэле.

В 2009 г. Россия и Венесуэла, чьим президентом тогда был Уго Чавес, договорились о финансировании совместных проектов на базе «Еврофинанс Моснарбанка». Соответствующее соглашение подписал министр финансов Венесуэлы Хорхе Джордане и Игорь Сечин, который тогда занимал пост вице-премьера России.

«Еврофинанс Моснарбанк» был образован в 2003 г. в результате присоединения Моснарбанка к «Еврофинансу». ВТБ и его зарубежным «дочкам» – ITC Consultants (Cyprus) и VTBBank (Europe) – принадлежало в общей сложности 25% плюс 1 акция. Акционерами «Еврофинанс Моснарбанка» являются фонд национального развития Fonden S.A (его доля – 49,99%), принадлежащий Венесуэле, Газпромбанк и его дочерняя компания «Новфинтех» (суммарно 25% плюс 1 акция).

Газпромбанк, попавший под санкции США,также заявлял о намерении передать государству свой пакет акций в «Еврофинанс Моснарбанке».