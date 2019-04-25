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Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель. Это произошло впервые с 31 октября 2018 г. Подорожание происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов на 1 млн баррелей.

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