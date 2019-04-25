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Медведев поручил до 1 июня рассмотреть объединение полисов ОСАГО и каско

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования автомобилей (автокаско), сообщается на сайте правительства. Проработать данное предложение должны Минфин, Минэкономразвития и Минюст России совместно с Центробанком. Результаты поручения должны быть направлены в правительство до 1 июня 2019 г.

С предложением создать универсальный полис для автомобилистов с двумя видами страхования ранее выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Медведев назвал эту идею разумной.

«С финансовой точки зрения это интересная идея», – говорил Медведев. Однако он просил депутатов и профильные ведомства проверить вопрос совмещения регулирования обязательного и добровольного страхования.

Минфин также одобрил идею создания единого полиса на базе ОСАГО и каско. Как отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев, если не будет обнаружено противоречий, приобрести подобный полис автовладельцы смогут уже в 2020 г. Центробанк в свою очередь заявлял, что объединение каско и ОСАГО возможно, но требует дополнительного изучения.