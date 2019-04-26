Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. На 1 апреля организация занимала 421-е место в российской банковской системе.
Причинами такого решения ЦБ стало неисполнение банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушение правил в области противодействия отмыванию доходов, сомнительные транзитные операции и «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. В сообщении указывается, что за последний год регулятор неоднократно применял к банку различные меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
По информации Banki.ru, Холдинвестбанк почти не привлекал депозитов физлиц и специализировался преимущественно на обслуживании бизнеса акционеров. Его ключевыми бенефициарами являются совладелец транспортной группы «Гема» Александр Геллер и Галина Корниенко.
В середине марта стало известно, что основатель холдинга «Гема» Александр Геллер объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». По версии следствия, хищение было совершено в период с апреля по июль 2015 г. самим Геллером, гендиректором ООО «Авто селл» (входившим в холдинг «Гема») Гюлей Коган, а также их подельниками. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро, подчеркивал СКР.