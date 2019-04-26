Новости
Финансы
Новости

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. На 1 апреля организация занимала 421-е место в российской банковской системе.

Причинами такого решения ЦБ стало неисполнение банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушение правил в области противодействия отмыванию доходов, сомнительные транзитные операции и «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. В сообщении указывается, что за последний год регулятор неоднократно применял к банку различные меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

По информации Banki.ru, Холдинвестбанк почти не привлекал депозитов физлиц и специализировался преимущественно на обслуживании бизнеса акционеров. Его ключевыми бенефициарами являются совладелец транспортной группы «Гема» Александр Геллер и Галина Корниенко.

В середине марта стало известно, что основатель холдинга «Гема» Александр Геллер объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». По версии следствия, хищение было совершено в период с апреля по июль 2015 г. самим Геллером, гендиректором ООО «Авто селл» (входившим в холдинг «Гема») Гюлей Коган, а также их подельниками. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро, подчеркивал СКР.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели координатора терактов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Боевик Захран Хашим, который был координатором серии взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье, погиб и больше не представляет угрозы, сообщает полиция страны. По мнению местных властей, этот человек может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

«Лидер группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La», — говорится в сообщении. Правоохранители не уточняют, как наступила смерть, но ранее власти говорили, что один из террористов покончил с собой в этом отеле, чтобы избежать ареста.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия взрывов. По обновленным данным, теракты унесли жизни 250-260 человек. Как заявил президент страны Майтрипала Сирисена, на территории островного государства действуют порядка 130–140 членов «Исламского государства», власти занимаются поисками этих преступников.

После случившегося секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо ушел в отставку, как и начальник полиции Пуджитха Джаясундару. 

«Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями», — заявил президент страны Майтрипала Сирисена. Он пообещал, что на острове начнется полная реорганизация служб безопасности. Лидер страны отметил, что разделяет ответственность за произошедшее. Ранее местные СМИ сообщали, что накануне взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, но те не смогли предотвратить трагедию.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Ким Чен Ын уехал из Владивостока на бронепоезде

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию и на бронепоезде покинул железнодорожный вокзал Владивостока, направляясь на родину, передает «Интерфакс». Для проводов северокорейского лидера на вокзале усилили меры безопасности. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны России и КНДР, а также «Катюшу».

Ранее лидер КНДР встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и полтора часа общался с ним в ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока, куда много лет назад приезжал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. Губернатора и его почетного гостя угостили мясом медведя, кабана, косули и изюбрятиной, лидер КНДР оценил дичь по достоинству. «Ему понравилось – всего по чуть-чуть попробовал», – сказал «РИА Новости» представитель ресторана. Также гостей из Северной Кореи познакомили с блюдами русской кухни: блинами, салатами, соленьями и ухой.

Кожемяко по итогам встречи рассказал, что российская сторона предлагает КНДР облегчить получение туристических виз в Северную Корею для россиян. В частности, есть вероятность перевести оформление документов в электронный вид.

Накануне во Владивостоке российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, в ходе которых обсудили установление мира на Корейском полуострове. Также лидеры двух стран поднимали вопросы строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Совместных заявлений или подписания документов по итогам переговоров не последовало, но Ким Чен Ын пригласил Путина позже приехать в КНДР.

Визит Ким Чен Ына был сокращен, он отбыл в Пхеньян на несколько часов раньше запланированного срока, поэтому часть культурной программы лидер КНДР пропустил. 

Выбор редактора
Технологии
Новости

Минпромторг оценил создание российского оборудования для 5G в 28 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT может обойтись государству в 28 млрд руб.: 16 млрд предполагается выделить из федерального бюджета и 12 млрд – из внебюджетных источников. Такие параметры содержатся в разработанном Минпромторгом проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2019–2024 гг.». Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которой подтвердили источники. В министерстве заявили, что программа «находится в проработке», и отказались обсуждать ее детали.

В качестве участников программы в проекте указаны «Ростех», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства – его ведет Минпромторг. В их числе «Полигон», «РДП.РУ» и «Элтекс». Один из близких к министерству собеседников уточнил, что все эти участники одновременно являются главными бенефициарами программы, которые займутся разработкой и производством.

На первом этапе, в 2019–2021 гг., компаниям предстоят исследовательские работы. На втором, в 2022–2024 гг., программа предполагает налаживание производства и организации ее использования на сетях российских и зарубежных сотовых операторов. Речь, в частности, идет о производстве микро- и макробазовых станций для различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей и систем оперативно-розыскных мероприятий, а также модулей 5G и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM). К 2024 г. доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна составить до 18,7%. Программа предполагает субсидирование закупок оборудования и софта из госбюджета.

Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и ПО для сетей 5G и IoT в России до 2030 г. оценивается более чем в 300 млрд руб. При этом в ходе недавнего разговора с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов оценивал затраты компаний на создание сетей 5G примерно в 650 млрд руб.

Политика
Новости

Путин стал почетным доктором одного из самых престижных вузов Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, одного из самых престижных вузов Китая, который закончил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба», – поблагодарил Путин ректора вуза Ци Юн, вручившего ему диплом. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно «приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу».

Это не первая ученая степень, которую российский президент получает от зарубежного вуза. В 2000 г. Путин стал почетным доктором права Туркменского государственного университета имени Махтумкули и индийского университета им. Джавахарлала Неру, сообщается в материалах сайта Кремля. В 2001 г. Ереванский государственный университет наградил российского президента званием почетного доктора и золотой медалью. В том же году Путин стал доктором и Бакинского славянского университета. В 2018 г. Афинский университет удостоил Путина звания доктора экономических наук.

Пекинский университет Цинхуа, один из девяти элитных вузов Китая, был основан в 1911 г. Согласно данным сайта Цинхуа, в нем учатся более 48 000 студентов и более 2000 аспирантов. Среди выпускников Цинхуа много известных имен: нынешний генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, бывший генсек Ху Цзиньтао, лауреат Нобелевской премии по физике 1957 г. Янг Чжэньнин и другие.

Политика
Новости

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международное сообщество должно выработать ответ на «рост протекционизма», наиболее опасным проявлением которого являются «нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс – один путь», передает корреспондент «Ведомостей». Противостоять таким вызовам можно только сообща, уверен президент.

Как один из вариантов ответа на «фрагментацию глобального политического, экономического и технологического пространства» Путин привел в пример интеграцию евразийского пространства. При этом он отметил, что ее участники выступают в том числе «за конструктивное и равноправное развитие деловых связей с ЕС», и сказал, что «никакие наши текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии».

Путин подчеркнул, что страны Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, стремятся к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с Китаем, который они считают «ключевым единомышленником и естественным партнером в деле комплексного развития континента». При этом союз, по словам Путина, «единодушно поддержал идею сопряжения строительства "Евразэс" и китайского экономического пояса Шелкового пути».

Достигнутые в этой области договоренности успешно реализуются, подчеркнул российский президент, отметив, что союз также настроен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами. Он привел в пример соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Также, по его словам, в высокой степени готовности находятся аналогичные соглашения с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем и Египтом. Активное сотрудничество налажено с шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Политика
Новости

Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, посетивший Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, пригласил его нанести ответный визит в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным официального северокорейского агентства, Путин приглашение принял.

Накануне во Владивостоке Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла как об установлении мира на Корейском полуострове, в том числе о проблеме денуклеаризации, так и о двусторонних отношениях. Лидеры обсудили возможность строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын сократил свою культурную программу пребывания во Владивостоке и отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось. «Отъезд перенесен с 22.00 (15.00 мск) пятницы на 15.00 (8.00 мск)», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. Причины такого шага не уточняются.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белый дом работает над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая. Об этом сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на свои источники. Сейчас администрация президента США Дональда Трампа ведет интенсивные межведомственные консультации по определению контуров нового документа, призванного заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г. В конце 2018 г. США инициировали приостановку Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Еще раньше, в 2001 г., Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем ПРО.

О возможности заключения новой сделки Трамп заявлял уже не раз. «Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил, что рад возможности помочь США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», – подчеркнул Трамп в интервью Fox News. «Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем», – отмечал он во время своего январского обращения к нации. В последнем случае президент США пообещал своему народу техническое превосходство американской оборонной промышленности над потенциальными противниками США. «Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать в себя Россию и Китай, а также все оружие, все боеголовки, все ракеты», – приводит телеканал слова высокопоставленного представителя Белого дома. Другой собеседник уточнил, что разработать такой документ ранее не пыталась ни одна американская администрация, как не пыталась и выстроить отношения с Северной Кореей.

Эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что смыслом этой работы является нежелание Вашингтона продлевать СНВ-3, который Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон не раз называли односторонней сделкой. Такую версию, в частности, высказала старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. Один из чиновников фактически подтвердил это предположение, заметив, что договор СНВ включает ограниченный набор вооружений, тогда как Трамп призывает к тому, чтобы «уничтожить классы оружия». В феврале 2018 г. российский МИД заявлял о выполнении условий этого договора, предполагающего существование 700 развернутых носителей (и еще 100 неразвернутых) и 1550 боезарядов на них. К носителям относятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного (шахтного и мобильного) базирования, баллистические ракеты для подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.

И Трамп, и Болтон ранее заявляли, что в сдерживании ядерного потенциала должны участвовать больше чем две страны, обладающие статусом ядерной державы. Однако Китай уже давал понять, что не намерен подключаться к системе сдерживания, учитывая, что его потенциал не составляет и десятой части того, что есть у России и США. В случае если Пекин все же согласится стать «младшим партнером» в сделке, это поставит Вашингтон и Пекин перед сложным выбором, отмечает Белл: или радикально сократить свой ядерный потенциал, или позволить Пекину наращивать его возможности. 

Выбор редактора
Политика
Новости

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын, задержавшийся во Владивостоке после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось . «Культурную программу Ким Чен Ына во Владивостоке сократили по неизвестным причинам. Отъезд перенесен с 22.00 (15.00 мск) пятницы на 15.00 (8.00 мск)», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. На это время запланирована церемония проводов поезда Ким Чен Ына у железнодорожного вокзала в центре Владивостока.

В программе Ким Чен Ына была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума, а также просмотр балета «Спящая красавица» Мариинского театра. Какие именно из этих мероприятий отменены, не уточняется.

Накануне Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла об урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также о развитии российско-корейских отношений. В частности, обсуждалась возможность строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Москва и Пхеньян ранее обсуждали организацию прямого железнодорожного сообщения между югом корейского полуострова и севером России с выходом на Транссибирскую магистраль.

Это не первый случай, когда Ким Чен Ын досрочно сворачивает свои международные визиты. Так было и в конце февраля 2019 г. во время его второй встречи с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Правда, тогда была сокращена не культурная программа, а переговоры двух лидеров, которые, по сообщению CNN, завершились на два часа раньше запланированного. Главы двух стран не смогли договориться о дальнейших шагах по вопросу ядерного разоружения. Ким Чен Ын, по заявлениям американской стороны, рассчитывал на отмену всех санкций США против КНДР в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене. В Пхеньяне заявляли, что просили лишь о частичных послаблениях, но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

FT: сотрудники завода ГАЗ не винят Дерипаску в проблемах предприятия

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рабочие нижегородского завода ГАЗ не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США, пишет Financial Times, пообщавшись с несколькими сотрудниками предприятия. Как отмечает издание, некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд.

«Ford только что принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, но компания сохранит производство в России коммерческих автомобилей», – цитирует газета Олега Ростова, менеджера сборочного цеха завода. «Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на фургоны Ford», – считает он, сравнивая популярную модель российской компании и легкий коммерческий автомобиль Ford Transit.

Сергей Кадров, старший менеджер производства ГАЗ, рассказал газете, что его коллеги написали обращение в посольство США в Москве, в котором просили встречи с послом, чтобы побеседовать с ним о влиянии санкций, но посольство переадресовало их вопросы к российскому правительству. «Мы считаем, что цель правительства США – добиться взрыва общественного гнева, чтобы побудить людей что-то сделать... например, протестовать», – уверен Кадров.

«Мы никогда не забудем санкции США, которые были направлены на одного человека, но затронули жизни многих людей», – признается Ростов.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили (основной сегмент), грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) включил группу ГАЗ в санкционный список вместе с самим Дерипаской и другими активами, которые он тогда контролировал. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта. Правительство подтвердило факт обращения ГАЗа за финансовой помощью. А сам Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ, узнало агентство Reuters. На своей странице в Instagram Дерипаска написал неделю назад: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ

Технологии
Новости

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Facebook в незаконном хранении данных миллионов человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Нью-Йорке Летицию Джеймс. Соцсеть подозревается в незаконном хранении контактов и данных из электронной почты 1,5 млн пользователей. Общее число людей, которые могли пострадать от незаконных действий Facebook, Джеймс оценила в сотни миллионов человек.

На прошлой неделе Facebook признал, что с мая 2016 г. мог непреднамеренно получать данные о контактах пользователей в электронной почте без их ведома и хранить эти сведения. В компании уверяют, что не делились полученной информацией с третьими лицами и сейчас удаляют со своих серверов все данные, пишет Reuters.

По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Facebook – демонстрация того, что компания не принимает всерьез свою роль в процессе защиты персональных данных. «Пора призвать Facebook к ответу за то, как соцсеть относится к личной информации пользователей», – заключила Джеймс. Представитель Facebook заявил, что соцсеть сотрудничает со следствием.

В марте СМИ сообщили о расследовании, которое ведут прокуроры Нью-Йорка в отношении соцсети. Facebook обвинили в том, что соцсеть заключила соглашения с крупными технологическими компаниями, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые давали им возможность видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей, написала газета FT.

Ранее процесс в отношении соцсети вела Федеральная торговая комиссия США, которая вскрыла факт передачи личной информации 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей. Facebook согласилась выплатить государству $3 млрд в урегулировании спора. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в конгрессе США и убеждать законодателей в том, что соцсеть будет бережно обращаться с личными данными граждан.

Бизнес
Новости

«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), которая осуществляет перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Европы, приостановила транзит на участке Мозырь – Броды в связи с ненадлежащим качеством экспортной смеси, передает «Прайм» со ссылкой на письмо, которое поступило от украинского оператора нефтепровода белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба».

В «Укртранснафте» объяснили прекращение транзита отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» в Словакии и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в Венгрии.

Все материальные убытки украинская сторона возложила на партнеров, которые не выполнили обязательства, говорится в письме. Конкретные ответчики в письме не указываются. Время возобновления транзита будет указано отдельно.

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь проинформировала Брянск о полной остановке перекачки на участке Мозырь – Броды.

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») вечером 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по просьбе польского оператора магистральных трубопроводов PERN, который сообщил, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественную экспортную смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить.

Читать ещё
Preloader more
Фото