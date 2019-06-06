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Набиуллина рассказала о подготовке банка «Открытие» к продаже в 2021 году

Центробанк готовит к продаже банк «Открытие» в 2021 г., но не хочет продавать его с большим дисконтом, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». Она подчеркнула, что решение о продаже банка будет зависеть от конъюнктуры.

Набиуллина отметила, что опыт продажи Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) заставил ЦБ пересмотреть методы продажи в сторону расширения. По ее словам, продажа банка не состоялась из-за «негибкого подхода» к процедуре. «Нам надо будет расширять линейку, в том числе для "Открытия", потому что, например, на аукционе одному стратегическому акционеру продать большой банк, а у нас это сейчас, по сути, единственный метод продажи, малореально», – заключила она (цитата по ТАСС).

Банк России также планирует создать трек-рекорд (цифры доходности и результаты управления) для продаваемых банков. «Для того чтобы инвестор заинтересовался банком, даже если он понимает, что ЦБ его капитализировал, нужен трек-рекорд, нужна история, нужно, чтобы банк продемонстрировал несколько лет, 2–3 года, что у него есть устойчивый положительный финансовый результат», – объяснила председатель ЦБ. Она добавила, что необходимо показать потенциальному инвестору, что у банка есть активы, способные генерировать прибыль, и что его инвестиции будут оправданы.

ЦБ владеет 99,9% акций банка «ФК Открытие», находящегося на санации с августа 2017 г. Чистая прибыль банка в 2018 г. по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. Летом прошлого года банк разработал стратегию на ближайшие годы, согласно которой его кредитный портфель по итогам 2020 г. вырастет почти вдвое, а пассивы – на 17%. Одним из пунктов документа является продажа 20% акций банка в 2021 г.