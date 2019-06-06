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Набиуллина рассказала о подготовке банка «Открытие» к продаже в 2021 году

Ведомости
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Центробанк готовит к продаже банк «Открытие» в 2021 г., но не хочет продавать его с большим дисконтом, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». Она подчеркнула, что решение о продаже банка будет зависеть от конъюнктуры.

Набиуллина отметила, что опыт продажи Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) заставил ЦБ пересмотреть методы продажи в сторону расширения. По ее словам, продажа банка не состоялась из-за «негибкого подхода» к процедуре. «Нам надо будет расширять линейку, в том числе для "Открытия", потому что, например, на аукционе одному стратегическому акционеру продать большой банк, а у нас это сейчас, по сути, единственный метод продажи, малореально», – заключила она (цитата по ТАСС).

Банк России также планирует создать трек-рекорд (цифры доходности и результаты управления) для продаваемых банков. «Для того чтобы инвестор заинтересовался банком, даже если он понимает, что ЦБ его капитализировал, нужен трек-рекорд, нужна история, нужно, чтобы банк продемонстрировал несколько лет, 2–3 года, что у него есть устойчивый положительный финансовый результат», – объяснила председатель ЦБ. Она добавила, что необходимо показать потенциальному инвестору, что у банка есть активы, способные генерировать прибыль, и что его инвестиции будут оправданы.

ЦБ владеет 99,9% акций банка «ФК Открытие», находящегося на санации с августа 2017 г. Чистая прибыль банка в 2018 г. по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. Летом прошлого года банк разработал стратегию на ближайшие годы, согласно которой его кредитный портфель по итогам 2020 г. вырастет почти вдвое, а пассивы – на 17%. Одним из пунктов документа является продажа 20% акций банка в 2021 г.

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Путин предсказал мировую катастрофу в случае продолжения гонки вооружений

Ведомости
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Мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе, об этом он заявил на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на ПМЭФ-2019. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки», – предупредил президент.

По словам Путина, к переговорам надо привлечь руководство всех стран, обладающих ядерным оружием, иначе в 2021 г. исчезнут последние инструменты, ограничивающие гонку вооружений. Допустимым может стать даже размещение оружия в космосе. Он добавил, что Россия не отказывается продлевать договор по СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», – сказал Путин.

При этом российский лидер сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм – Трамп также озабочен большими расходами стран на вооружение. «Эти деньги можно было бы направить на другие цели», – добавил Путин.

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Бизнес
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Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости
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Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, заявил президент Владимир Путин, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Москву вполне устраивает стоимость нефти на уровне $60–65 за баррель.

Путин добавил, что в бюджете России заложена цена нефти в $40 за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти, отметил президент, подчеркнув, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Нефть значительно подешевела с начала месяца на новостях о запасах в США и в связи с обострением торгового конфликта Вашингтона и Пекина. В среду, 5 июня, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января.

В четверг, 6 июня, нефтяные цены растут, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржы. К 14.22 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла более чем на 1% до $61,3 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 0,7%, подорожав до $52 за баррель.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
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Фонд Ролдугина создаст центр для одаренных детей в Подмосковье

Ведомости
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Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, создаст в Подмосковье центр для одаренных детей по модели центра «Сириус» в Сочи. Соответствующее соглашение фонд подписал с подмосковным правительством на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), передает ТАСС.

Отбирать студентов будет экспертный совет фонда по результатам их участия в олимпиадах, турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Программы центра будут бесплатны.

Фонд «Талант и успех» был учрежден в декабре 2014 г. по инициативе президента Владимира Путина. Путин возглавляет его попечительский совет. Президиумом попечительского совета руководит помощник президента Андрей Фурсенко. Цель фонда – выявлять и поддерживать детей, одаренных в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В июне 2015 г. в Сочи при поддержке фонда был открыт центр «Сириус». Ежемесячно в центр приезжают 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов страны. Путин регулярно встречается с воспитанниками «Сириуса». В последний раз президент посетил детский образовательный центр в Сочи в сентябре 2018 г.

РБК осенью прошлого года писал, что фонд «Талант и успех» в ближайшие три года получит из федерального бюджета 6,3 млрд руб. Издание ссылалось на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. В 2018 г. субсидии фонду составили почти 2 млрд руб.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Вексельберг рассказал, что помешало тестировать беспилотник «Яндекса» в «Сколкове»

Ведомости
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Тестированию беспилотных автомобилей «Яндекса» в «Сколкове» помешало заявление в Генпрокуратуру, заявил на Петербургском экономическом форуме председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. «Мы заключили соглашение с «Яндексом», который хотел опробовать у нас на территории беспилотный транспорт. У нас начало ездить беспилотное такси. И – не буду называть конкретно, один из жителей нашего инновационного города написал заявление в Генпрокуратуру, сказал, что очень обеспокоен, что ездит беспилотник, а у него дети. И Генпрокуратура на сегодняшний день запретила эксплуатацию, и мы находимся в непростом диалоге с правоохранительными органами», – цитирует его The Bell.

В пресс-службе «Яндекса» The Bell заявили, что тестирование беспилотных автомобилей не прекращалось с октября прошлого года.

В октябре прошлого года «Яндекс» в тестовом режиме впервые в России запустил беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Беспилотный автомобиль можно было вызвать через приложение «Яндекс.Такси». Если клиент находился в «Сколкове», то приложение предлагало ему услугу поездки на беспилотном такси по обычному тарифу. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», сообщалось в материалах «Яндекса»

В 2016 г. «Яндекс» начал работу над технологией беспилотного управления автомобилем. Разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два на базе Toyota Prius и один – на Kia Soul. Беспилотники «Яндекса» умеют пропускать пешеходов, распознавать и объезжать препятствия и применять экстренное торможение, убеждает компания в сообщении. В феврале 2018 г. беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне того же года беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. В 2019 г. «Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей, сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Медведев и Волож протестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

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Новости СМИ2
Политика
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Рада отказала Зеленскому в увольнении председателя СБУ

Ведомости
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Верховная рада Украины отказалась принять отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Василия Грицака.

Как передает «Укринформ», проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел поддержали 137 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Также парламентарии отклонили аналогичный проект постановления, подготовленный комитетом Рады по иностранным делам.

За проект постановления об освобождении Полторака от должности министра обороны проголосовали лишь 67 народных депутатов, увольнение Грицака поддержали 78 парламентариев.

Ранее президент Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение глав МИДа, Минобороны и СБУ. При этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Однако окончательное решение принимает Рада.

Технологии
Новости

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder раскрывать данные спецслужбам

Ведомости
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Приложение для знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью НТВ на Петербургском экономическом форуме.

«У компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», – сказал он.

Он напомнил, что у подобной ситуации мог быть и негативный сценарий развития, поскольку иногда компании не готовы сотрудничать с правоохранителями, и привел в пример Telegram. «Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, тогда диалог возникает», – добавил Жаров.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. Входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании после этого заявили, что Tinder зарегистрировалась в реестре, чтобы соответствовать требованиям российских законов, но не передавала никаких данных.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На сегодняшний день приложение доступно более чем в 190 странах.

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Технологии
Новости

Сбербанк и Rambler Group договорились о единой аутентификации пользователей

Ведомости
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Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение о партнерстве по реализации приоритетных проектов, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В рамках этого соглашения Сбербанк ID станет одним из способов авторизации на ресурсах Rambler Group.

Стороны также договорились о «приоритетном использовании» эквайринга Сбербанка «в случае, если это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group». Кроме того, в июне в некоторых отделениях Сбербанка в Москве посетителям будут предлагать ознакомиться с Okko – онлайн-кинотеатром Rambler Group. Если клиент проявит интерес, ему помогут оформить ознакомительную подписку – 14 дней за 10 руб. Также сервисы Rambler – билеты в киносеть этой компании и подписка на базовый пакет Okko – будут включены в пилотное пакетное цифровое предложение Сбербанка для клиентов.

Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В апреле было объявлено о том, что Сбербанк станет владельцем 46,5% Rambler Group. 46,5% остались у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.

Экономика
Новости

Россия вошла в десятку инвестиционно привлекательных стран Европы

Ведомости
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По итогам прошлого года Россия заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций. Ежегодный рейтинг представила британская консалтинговая компания Ernst & Young (EY).

В 2018 г. зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России, что на 11% меньше, чем годом ранее (238 проектов). При этом количество инвестиционных проектов из США в российскую экономику в 2018 г. увеличилось почти на 74% до 33. Впервые с 2013 г. Соединенные Штаты заняли лидирующую позицию в списке стран, инвестирующих в Россию.

Как отмечается в исследовании, важными факторами для иностранных инвесторов в прошлом году стали «низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3%». Стабилизация роста цен в пределах 4% в год делает возможным долгосрочное планирование, говорится в докладе EY.

Возглавила рейтинг Великобритания, при этом число проектов прямых иностранных инвестиций в этой стране в прошлом году сократилось на 13% до 1054. Второе место заняла Франция с 1027 проектами (+1% по сравнению с предыдущим годом). Замкнула тройку лидеров Германия. В этой стране в 2018 г. иностранные инвесторы вложили средства в 973 проекта, что на 13% меньше, чем в 2017 г. Также в первую десятку вошли Испания (314 проектов), Бельгия (278), Польша (272), Турция (261), Нидерланды (229) и Ирландия (205).

В целом в 2018 г. количество проектов прямых иностранных инвестиций в странах Европы снизилось на 4%. Главными причинами снижения инвестиционной активности эксперты назвали Brexit, политическую нестабильность, политику протекционизма и падение темпов экономического роста.

В исследовании отмечается, что в Европе за 2018 г. число проектов прямых иностранных инвестиций в цифровой сектор выросло на 5%. В России этот показатель увеличился в три раза.

Политика
Новости

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Ведомости
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Верховная рада не внесла в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который 2 дня назад внес президент Украины Владимир Зеленский. Как передает «Укринформ», за него проголосовали 205 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект Зеленского предполагал ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. Чиновник, чья вина будет доказана, лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Такое наказание грозит чиновнику, если он приобрел активы, стоимость которых более чем на 12 000 прожиточных минимумов превышает их законные доходы, что равняется 11,5 млн гривен (или $425 500).

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске рады и призвал депутатов за два месяца, которые отводит конституция Украины до досрочных выборов, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Ранее государственные служащие Украины должны были предоставлять объяснения об источниках своих доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности по ст. 368 УК Украины. Однако 27 февраля Конституционный суд страны опубликовал решение о признании такой статьи неконституционной.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Политика
Новости

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости». Он заявил, что в Кремле не намерены втягиваться в дискуссию с российскими предпринимателями, которые делают очень много заявлений по наиболее актуальным темам.

По мнению Пескова, российское законодательство позволяет государству сохранять необходимый контроль в стратегических отраслях экономики.

Сечин ранее во время панельной дискуссии на ПМЭФ заявил, что администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над UC Rusal и, следовательно, над целыми отраслями российской промышленности. «Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США», – утверждал Сечин.

Минфин США ввел санкции против предпринимателя Олега Дерипаски и восьми его компаний, в частности En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», в апреле 2018 г. В январе американские власти сняли ограничительные меры против этих трех компаний. В марте 2019 г. Дерипаска подал иск к минфину, потребовав отменить санкции.

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Бизнес
Новости

«Интурист» дал прогноз по тратам иностранных туристов в России

Ведомости
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Гендиректор компании «Интурист» Виктор Тополкараев заявил на ПМЭФ, что в 2019 г. компания рассчитывает привезти в Россию 300 000 иностранных туристов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его оценке, иностранные клиенты компании инвестируют в экономику страны около 10 млрд руб. По информации АТОР, «Интурист» является лидером на рынке организованного въездного туризма. Тополкараев уверен, что въездной туризм будет расти, если власти займутся совершенствованием механизмов применения электронных виз, а также снизят стоимость многократных долгосрочных виз. Он также считает нужным повышать транспортную доступность российских регионов. В частности, этому мог бы способствовать допуск лоукостеров на туристические маршруты и стимулирование прямых межрегиональных авиаперевозок.

Некоторые из озвученных им инициатив уже в той или иной мере реализуются. В частности, Калининградская область в 2019 г. станет вторым регионом России, въезд в который будет разрешен по упрощенной схеме: с 1 июля иностранцы смогут въезжать в область по электронным визам. Они будут действовать в течение 30 дней с момента оформления и позволят пребывать в регионе до восьми дней. Первым регионом, где действуют электронные визы, стал Дальний Восток: с августа 2017 г. там выдают электронные визы для граждан почти 20 стран.

Сейчас Россия занимает 16 место в рейтинге Всемирной туристской организации ООН с 24,6 млн иностранных туристов в 2018 г. По итогам года был зафиксирован рост въездного туризма с учетом проведения чемпионата мира по футболу.

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