Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%
За неделю биткойн подорожал на 18%. По состоянию на 10.20 мск 17 июня стоимость биткойна равнялась $9149, в прошлый понедельник, 10 июня, криптовалюта торговалась по $7747, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap. Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%.
В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000. Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. По данным WSJ, спрос на биткойн подогревают и инвесторы из Китая, которые ищут «тихую гавань» для инвестиций из-за слабости юаня и разрастающегося торгового конфликта Пекина и Вашингтона. По данным источников издания, внебиржевые поставщики в Китае сейчас позволяют инвесторам обменивать юани на криптовалюты в обход местного законодательства.
Курс криптовалюты достигал своего исторического максимума в декабре 2017 г., когда ее стоимость преодолела планку в $20 000. Однако затем в течение четырех дней биткойн подешевел до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.