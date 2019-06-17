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Акции «Россетей» обновили максимумы весны 2013 года

Обыкновенные акции «Россетей» обновили максимумы весны 2013 г. По состоянию на 11.50 мск ценные бумаги компании на Московской бирже выросли до 1,49 руб. за акцию (рост к цене открытия составил 4,36%), следует из данных биржи.

Привилегированные акции «Россетей» торгуются по 1,806 руб., подорожав к открытию на 3,91%. Максимальных значений префы «Россетей» достигали в июле 2017 г., когда они торговались по 2,37 руб. за бумагу.

Акции компании растут быстрее рынка. Индекс Мосбиржи достиг 2 743,62 пункта (рост к открытию – 0,17%).

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.

В конце мая компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «Россети» планируют направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб., что в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г., и сопоставимо с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования «Россетей», отмечала пресс-служба компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

Чистая прибыль группы по МСФО по итогам I квартала 2019 г. составила 40,8 млрд руб., это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка составила 265,5 млрд руб. против 260,3 млрд руб. за январь – март 2018 г. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд руб.