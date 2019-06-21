Финансы

Новости

ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

В прошлом году ЦБ провел проверки в 58 кредитных организациях, в этом году – в 75. Набиуллина напомнила, что регулятор с прошлого года осуществляет надзор за финансовыми институтами с точки зрения кибербезопасности. Председатель ЦБ добавила, что обнаруженные у банков проблемы не следует считать критическими, но они могут такими стать со временем, если не принять меры по пресечению возможных киберпреступлений.

Защищенность от киберрисков и уровень кибербезопасности в ближайшем будущем станут конкурентным преимуществом для всех компаний, считает Набиуллина. При этом основной недостаток в том, что бизнес-процессы банков в принципе не включают в себя управление киберрисками.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что осведомленность в теме кибербезопасности и качество сна взаимосвязаны: чем больше погружаешься в эту проблему, тем хуже спишь. Он также выразил мнение, что руководители крупных компаний должны быть параноиками в вопросе борьбы с киберугрозами.