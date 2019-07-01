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В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем вдвое. По достижении этого лимита банки и МФО обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей. Проценты по таким ссудам не могут превышать 1% в день (365% годовых).

Соответствующие поправки были внесены в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и вступили в силу в январе. Новые нормы не коснутся ссуд до 10 000 руб. срочностью до 15 дней.

Банк России рассчитывает, что новые правила приведут к изменению структуры портфелей микрофинансовых организаций (МФО), переходу компаний из сегмента PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты – до 30 дней и 30 000 руб.) в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.

По последним оценкам регулятора, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта. ЦБ оценивает его объемы в 143 млрд руб. против 95,2 млрд руб. годом ранее. «Подавляющее большинство из этого объема (по нашим оценкам, порядка 90–95%) было выдано по ставкам свыше 365% годовых», – отмечал в беседе с «Ведомостями» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.